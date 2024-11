Matías Prats destapa lo que Felipe VI le dijo antes del altercado con Pedro Sánchez en Paiporta

El frío recibimiento de Felipe VI y Letizia Ortiz por los vecinos de Paiporta entre barro e insultos es sin duda una de las imágenes de este fin de semana. Matías Prats, que se encontraba cubriendo la última hora para 'Antena 3 Noticias', ha desvelado la conversación que tuvo con el rey minutos antes del incidente. Durante su paso por 'Espejo Público' este lunes, el periodista ha recordado las palabras exactas que cruzó con el jefe del estado.

Carlos Mazón, Pedro Sánchez y los reyes de España protagonizaron una llegada a Valencia que se vio empañada por insultos, lanzamiento de objetos y barro cargada de tensión. Entre la oleada de gritos y reproches, el compañero de Mónica Carrillo fue uno de los periodistas presentes. Y como desveló este mismo lunes en 'Espejo Público', pudo hablar con el jefe del estado minutos antes de que este se reuniese con los vecinos del municipio.

"Cuando llegó a mi altura en la calle de Valencia me acerqué a preguntarle qué estaba viendo y qué opinaba. No me dio tiempo porque él me dijo que no podía atenderme", comenzó relatando Matías Prats en una conexión telefónica con el matinal de Antena 3. Y el comunicador no eludió pronunciarse sobre el comentado momento en el que la reina Letizia fue salpicada con barro.

"Al ser impactada, acuden a atender a la reina. Una de las piedras golpea en la frente del guardaespaldas que sigue con ella y no se separó", explicó el presentador de 'Antena 3 Noticias' antes de explicar el motivo por el cuál Pedro Sánchez tuvo que abandonar la escena de forma inmediata. "En este momento se toma la decisión de llevar a cabo el protocolo de seguridad. El presidente del Gobierno hizo caso y se dio la vuelta", asegura el comunicador.

Fue ahí cuando confesó su sorpresa ante la actuación de Felipe VI y el resto de la comitiva, que optaron por dar la cara pese al ambiente cargado de violencia. "Pensé que iba a hacer lo mismo el resto de la comitiva, pero vi que no, que el rey y la reina y tampoco Mazón hicieron caso de los consejos y siguieron para adelante", señaló Matías Prats, dejando claro su asombro.

"Yo pensé que se estaba arriesgando mucho, pero él tenía la confianza que le iban a escuchar y la intención de que iba a llegar al pueblo, y no se resquebrajó y siguió para adelante", señaló el periodista sobre la determinación del jefe del estado y la reina consorte de cumplir el cometido de su aparición en Paiporta.

"El rey atiende a todos aquellos que le increpaban pero él quiso razonar con ellos en medio de un ambiente de indignación", terminó sentenciando Matías Prats sobre las intenciones del monarca detrás de su polémico paso por la localidad. El presentador de 'Antena 3 Noticias', al igual que otros rostros de la cadena como Sandra Golpe, continúan cubriendo la última hora de los estragos de la DANA desde la zona cero en Valencia.