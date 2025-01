'Espejo Público' se pasa de frenada con Terelu Campos y le obliga a Susanna Griso a pedir perdón

'Espejo Público' ha arrancado el nuevo año buscando hacer las paces con todos esos personajes del corazón con los que no acabaron el 2024 en los mejores términos. Entre ellos está Terelu Campos, a quién este miércoles el programa le envió unos regalos para empezar de cero. Sin embargo, Susanna Griso y compañía no lo van a tener fácil para lograr el perdón de la malagueña, que ha estallado contra el espacio de Antena 3.

"No solo no nos los aceptó sino que se enfadó más", anunció Nando Escribano este jueves al desvelar que, la visita de uno de sus reporteros a la casa de Terelu con una cesta de presentes, no había sido plato de buen gusto para la televisiva. "Eso ha supuesto que Arnau no haya venido a trabajar", bromeaba el periodista refiriéndose a su compañero, que se plantó en la puerta de la malagueña con una camiseta en la que se podía leer "Espejo Público te quiere".

Pero la hija de María Teresa Campos ha hecho caso omiso a su oferta de empezar de cero y ha rechazado los chicles para dejar de fumar, el 'copón' para beber mientras ve el fútbol y algún que otro artículo sexual que ha enfadado a Terelu Campos. "Está bastante abatido porque no solo no los aceptó sino que encima recibió un mensaje de Terelu que le ha dejado muy triste", continuó explicando Escribano antes de leer ante los espectadores la llamada de atención.

"De verdad, creo que esto pasa ya un límite… Yo trato con respeto a todo el mundo y solo pido que, al menos, aunque sea un poco, ni siquiera pido que lo hagáis en toda la extensión que lo hago yo", escribió la madre de Alejandra Rubio al equipo del programa. Un mensaje que ha causado especial revuelo en plató. "Yo no entiendo por qué se enfada, que se lo tome con humor", señalaba Carmen Lomana inmediatamente.

Y Pilar Vidal, como amiga de Terelu Campos, no tardó en salir en su defensa ante el resto de sus compañeros. "Entiendo a Tere. La quiero con locura. Es la víctima perfecta de este programa. Todo os parece mal", comentó la periodista del corazón con gesto serio, criticando el gesto de sus compañeros y el programa. "¿Esa es la forma de hacer las paces? ¿Con esa cesta? ¡Ni un solo detalle! Le habéis dado en lo que quizá ella peor lleva. Una cosa es que lo diga ella, y otra que lo digáis vosotros", clamó la colaboradora.

Fue entonces cuando Susanna Griso tuvo que intervenir para dirigirse a la malagueña y pedir perdón en nombre de 'Espejo Público'. "Llevas toda la razón. Yo tiendo a reírme de mí misma porque es el ejercicio más sano, pero es evidente que no le ha hecho ni puñetera gracia y que hemos ido a tocar donde más le duele", señaló la presentadora del matinal para intentar acercar posturas con la televisiva.

"Lo sentimos. Era una broma pesada de alguien de este programa", terminó señalando la periodista antes de que Pilar Vidal destapase el verdadero artífice tras toda esta jugarreta a Terelu Campos. La periodista no se cortó en señalar a Alberto Díaz, actual director de 'Espejo Público' y antiguo jefe de la malagueña en el extinto 'Sálvame'.