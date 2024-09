Isa Pantoja irrumpe en ‘Vamos a ver’ con esta sorprendente reacción a la muerte de Julián Muñoz

Julián Muñoz ha fallecido a los 76 años de edad tras sufrir un cáncer, y las reacciones a su muerte son numerosas en el día de hoy. Una de las más destacadas y noticiosas ha sido la de Isa Pantoja. En el programa ‘Vamos a ver’ de Telecinco han hablado con la hija de la tonadillera, que vivió muy de cerca -durante seis años- la relación de su madre con el exalcalde de Marbella.

Su pronunciamiento ha sido sorprendente, porque su conexión con el magacín de Mediaset la ha basado en elogiar lo que Muñoz representó para ella durante su niñez. Preguntada en primer lugar por Joaquín Prat sobre qué sentimiento predominaba en ella, ha respondido que, «aunque se veía que eran sus ultimas horas y que estaba malito, a mi me ha provocado un shock». «Han pasado por mi muchos momentos donde conmigo se ha portado siempre súper bien, me ha tratado con mucho cariño y todo son momentos buenos», ha añadido.

«Me quiso y yo a él también le quise mucho. Tengo muy buenos recuerdos de Marbella. Mi niñez fue muy buena, me trató con mucho cariño. No quita lo que hizo, pero el hecho de haberse arrepentido y de estar rodeado de toda la familia… pues creo que se ha ido súper feliz», ha continuado exponiendo Isa Pantoja.

Para la joven, «la mejor época de mi infancia fue cuando viví en La Pera con él y mi madre. Éramos una familia y le sentía como una figura paterna. Me daba mucho cariño y era recíproco. Lo recuerdo como una época muy buena», ha subrayado.

«O sea que estás triste», ha apuntado Joaquín Prat tras escucharle. «Sí, me ha dado pena, pero ya no tenía trato con él porque desde los 16 años, cuando le dieron el primer permiso penitenciario y fui a verle, yo no había vuelto a tener contacto con él», ha aclarado Isa Pantoja.

«Podríamos resumir que fue una figura paterna para ti», ha comentado el presentador. «Él tenía el mando de mi casa cuando estuvo con mi madre y eso me gustaba. Estaba pendiente de mi, me escuchaba…», ha puesto en valor como dardo, quizás, a su madre, con la que la relación está rota en este punto.

Por último, sobre como definiría a Julián Muñoz si tuviera que hacer un panegírico de él, Isa Pantoja ha sido rotunda en ‘Vamos a ver’: «Es una persona que ha marcado mi vida, en mi niñez marcó una etapa bonita, era una persona cariñosa, atenta y que me escuchaba sobre todo».