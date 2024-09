Joaquín Prat da pábulo exactamente a lo que muchos creen de José María Almoguera tras ‘De Viernes’

Joaquín Prat ha entrevistado a Alejandra Rubio, que se ha sentado en el plató de ‘Vamos a ver’ en Telecinco este lunes, poco más de 48 horas después de la entrevista de José María Almoguera en ‘De Viernes’. En ese scoop, que fue más laxo de lo esperado, dijo abiertamente que la relación con su madre Carmen Borrego no es recuperable en este momento. Lo más polémico y doloroso para ella fue escucharle diciendo que quiere proteger a su hijo de su abuela.

«Al final no fue tan malo como parecía», ha valorado el presentador. «No hay motivos», ha aseverado la hija de Terelu Campos. «Esa es la sensación que me dejó a mi, que tampoco haya mucho más allá que lo rentable que es el conflicto, ¿no? Las perras», ha señalado el presentador sin cortarse, hablando claro de los verdaderos intereses de su primo José María con su entrevista en ‘De Viernes’.

«Sí, debe ser rentable para él», ha apostillado Alejandra Rubio sin poder desmentirle que detrás de todo esto hay un móvil económico. «Y tanto que es rentable», ha rematado Joaquín Prat, que ya antes de que se emitiera esa entrevista en ‘De Viernes’ arremetió contra Almoguera por el daño que le estaba infligiendo a su madre.

«Desde mi punto de vista lo que hizo tu primo el otro día fue pinchar el globo», ha reflexionado Prat. «No, para mí no es así. A medias. ¿Te refieres a?», le ha rebatido Alejandra Rubio. «Pues que aquí paz y después gloria, y que ya ha dicho todo lo que tenía que decir malo de su madre y que ya poco más puede añadir», ha apuntado el comunicador, sosteniendo que poco más va a poder estirar el chicle para engrosar las cuentas económicas.

«Es que poco más puede añadir si no se lo inventa. Para mi pinchar el globo tampoco, mi primo estuvo bastante suave porque creo que es lo que debe hacer porque no hay ningún motivo para no serlo», ha considerado Alejandra. «Pinchar el globo en el sentido de ‘se acabó la polémica'», ha matizado Joaquín Prat, que es a lo que se refería con esa expresión.