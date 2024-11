María Verdoy utiliza 'Socialité' para soltar un recado a Pablo Motos tras su escándalo con Broncano

Hasta ahora ningún rostro de Mediaset se había manifestado sobre la guerra abierta entre David Broncano y Pablo Motos. No obstante, este sábado, María Verdoy no se ha cortado nada al lanzar varias indirectas al presentador de 'El Hormiguero' desde 'Socialité'.

Todo ha venido porque en 'Socialité' hablaban de Jorge Martín, el campeón del mundo de Moto GP y protagonista indirecto de la polémica después de que Broncano decidiera denunciar el mayor escándalo de la televisión al señalar a 'El Hormiguero' por prohibir que el motociclista acudiera a su programa antes de la entrevista fijada por Pablo Motos para el miércoles 27 de noviembre.

Así, 'Socialité' hacía un hueco entre sus contenidos de este sábado a Jorge Martín, lo que provocaba que María Verdoy y Antonio Santana ironizaran con si tenían al motociclista en el camerino y si podrían tenerle en plató o tenían que pedir permiso.

"Tenemos que dar la bienvenida a una nueva socialité. El tan de actualidad campeón de MotoGP Jorge Martín", empezaba diciendo María Verdoy hacia el final del programa de este sábado. "¿Está aquí?", preguntaba entonces su compañero Antonio santana.

"Podría estar en el camerino, pero no. No está aquí. Pero en este programa creemos que para entrar en el mundo de las socialités no hay que pedir permiso a nadie. Tampoco a ningún presentador", soltaba María Verdoy en un claro dardazo hacia Pablo Motos tras lo sucedido con 'La revuelta'.

Pero lejos de quedarse ahí, María Verdoy iba más allá al hablar de la polémica de la que todo el mundo está hablando, eso sí sin dar ningún nombre. "Lo que tiene Jorge Martín es una buena polémica a sus espaldas. Su nombre está en lo más alto de la actualidad por una trama televisiva un tanto incómoda, con presentadores enfrentados y todo. Y de momento, Antonio, no somos tú y yo. Me temo que esto es un tema de motos, fíjate", añadía la presentadora de 'Socialité'.

Después era Antonio Santana el que se dirigía directamente a Jorge Martín para hacerle una propuesta. "Nosotros te haremos un favor para que no tengas que decidirte. Vente a 'Socialité' cuando quieras; habla libremente aquí. Esta es tu casa".

Por si fuera poco, justo al final del programa y antes de dar paso a 'Informativos Telecinco', María Verdoy lanzaba una última indirecta a Pablo Motos. Así, tras recordar que se acababa de celebrar el día Mundial de la Televisión, pedía brindar "por una televisión libre, sana y, espero, llena de compañerismo".