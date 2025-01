Melyssa Pinto desvela ahora su engaño al equipo de 'La Isla de las Tentaciones': "Nadie se dio cuenta"

'La isla de las Tentaciones' se ha convertido en uno de los mejores incentivos que tiene Telecinco. Y eso que ya va por su octava edición. A lo largo de su historia, el reality presentado por Sandra Barneda nos ha dejado auténticos momentazos televisivos, como la bronca que echó Melyssa Pinto a Tom Brusse tras colarse en la villa de los chicos.

Casi cinco años después de aquello, la propia Melyssa Pinto ha desvelado cómo se las ingenió para colarse en Villa Motaña, engañando al equipo del programa para acceder a hablar con su por entonces pareja. "No sabía dónde estaba la villa de los chicos. Había dos opciones: derecha o izquierda. Me fui por la derecha y llegué a un punto donde había un guardia, de estos que abren la barrera para salir de la urbanización. En ese punto era o el guardia o a la izquierda. Me fui a la izquierda", ha explicado la joven en el podcast 'La influencia'.

Melyssa Pinto consiguió engañar al equipo del programa

"Fui tirando, tirando, tirando hasta que vi mucha luz. Esto estaba prohibido hacerlo. Cuando llegué allí había dos dominicanos, fuera de la puerta, y formaban parte del equipo. Pero ellos no me conocen por mi cara. Entonces, yo hice ver que era una persona de producción. Les dije: 'Chicos, soy de producción, paso a ver a los chicos'", prosigue relatando la exconcursante de 'La isla de las tentaciones'.

"Entré. O sea, imagínate, yo iba corriendo en plan, enferma loca de los nervios y, en ese momento, me tranquilicé y dije: 'Soy del equipo, paso para dentro'. Y cuando entré, pues ya la lié. Lo que todo el mundo vio. De hecho, en teoría las cámaras no estaban. Por suerte para la audiencia, no para mí, solo había una cámara fija que lo grabó, sino eso no lo hubiera visto nadie. Me fui de allí sin que nadie se diera cuenta", finaliza de explicar Melyssa Pinto, que fue castigada por su acción por culpa de la cámara que la delató.