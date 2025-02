La exclusiva de Marisa Martín Blázquez sobre el novio de Anabel Pantoja que da un vuelco en 'Tardear'

En los últimos días, se está hablando mucho de una posible crisis entre Anabel Pantoja y David Rodríguez en medio del caso que investiga a la pareja por posible maltrato infantil por las lesiones que presentaba su hija Alma cuando fue ingresada en el Hospital Materno Infantil. Este lunes, Marisa Martín-Blázquez ha dado una exclusiva en 'Tardear' que da un giro a todo.

Así, cabe recordar que este fin de semana saltaba la noticia de que David Rodríguez abandonaba Gran Canaria y se marchaba a Córdoba para regresar a su trabajo. Una noticia que sorprendía a muchos colaboradores que aseveraban que quizás era por los problemas que habría en la pareja así como en sus familias.

Pues bien, este lunes, Marisa Martín Blázquez ha adelantado en exclusiva algo que podría suponer un antes y un después en la relación de Anabel Pantoja y David Rodríguez. Y es que al parecer Merchi, la madre de Anabel ha decidido romper definitivamente su relación con el padre de su nieta.

"Podemos afirmar que se ha abierto un cisma familiar porque Merchi no quiere saber nada del padre de su nieta", avanzaba la colaboradora de 'Tardear'. "Hemos hecho un recopilatorio de las últimas circunstancias y llamaba la atención como Anabel comía con su madre, después como estaba con David y con la familia de David. Este sábado se hace una despedida en la que estaban los padres de David y varios amigos de Anabel y no estaba Merchi", ponía de relieve.

Tras ello, Marisa Martín Blázquez explicaba el motivo por el que Merchi, la madre de Anabel habría decidido hacerle la cruz a su yerno. "Merchi se ha enterado de que de alguna manera en la declaración que hace David cuando les llaman a prestar declaración en el juzgado le nombra y parece que a Merchi eso no le sienta bien", aclaraba la colaboradora.

"Es verdad que antes de que la nena fuera ingresada, la situación de Anabel, recién parida con como tiene las hormonas, cansada, a lo mejor los que más se hacían cargo de la pequeña podían ser Merchi y David por las situaciones de cuando las madres damos a luz", proseguía contando la mujer de Antonio Montero.

Al preguntarle por lo que dijo David Rodríguez de Merchi en su declaración, Marisa Martín Blázquez prefería ser cauta y no dar más detalles. "Yo lo que digo es que en la declaración de David no hubo ninguna intención de dejar mal a Merchi. Otra cosa es que en el transcurso del interrogatorio se pregunte y se interprete por parte de los que interrogan alguna cosa que a Merchi no le hace ninguna gracia", sentenciaba.

"No solamente no le gusta porque le nombre en una circunstancia, que insisto que no fue intencionadamente, sino que también se hace referencia a Anabel sin ninguna intención y eso a Merchi no le sienta bien", concluía la colaboradora de 'Tardear'. Tras ello, Leticia Requejo aseveraba que Merchi no era ni protagonista secundaria en la declaración de David.