Antonio Rossi dilucida la estrategia de Anabel Pantoja en su investigación con esta última hora

Continúa la investigación a Anabel Pantoja y su pareja, David Rodríguez, para esclarecer el origen de las lesiones presentadas por su hija Alma cuando ingresó en el Hospital de Gran Canaria. Este viernes, 7 de febrero, en 'Vamos a ver' Antonio Rossi ha aportado nuevos detalles sobre la línea de defensa de la pareja.

Según el colaborador, Anabel y David están "analizando todas las opciones" y recibiendo "toda la ayuda del mundo". Ahora mismo, el foco está puesto en "conocer, concretar y estudiar qué es lo que pasó, las causas de las lesiones". Al parecer, la que fuera íntima amiga de Isabel Pantoja y jefa de David, Mariló de la Rubia, habría puesto a su disposición todos los medios que tiene a su alcance.

Según ha explicado Antonio Rossi en el programa de Telecinco, "habiendo analizado los informes y conociendo que previamente habían ido a un centro hospitalario", habrían apreciado algo. "Han visto que hay detalles y valores que no corresponden solo con las lesiones que se están estudiando. Creen y pueden casi asegurar, están estudiando si se puede asegurar. Por estos valores que no cuadran solo con las lesiones, que las crisis previas al día 9 donde le da otra crisis son las que producen las lesiones. No es ni la mala praxis, ni el desconocimiento ni la mala manipulación del cuidador lo que lleva a la niña a acabar ingresada…", comenta el periodista.

Antonio Rossi aporta nuevos detalles sobre la investigación

Antonio Rossi en 'Vamos a ver'.

En base a esto, las lesiones de la pequeña Alma tendrían otra causa. Sería "un continuo de crisis" lo que le habrían provocado esas lesiones. "Eso es lo que están intentando asentar sobre todo porque hay determinado tipo de valores previos que indican que no se producen solo con esa lesión", prosigue Antonio Rossi.

Por su parte, Sandra Aladro añadía que los médicos de urgencia afirmaron cuál fue el origen de las lesiones. Sin embargo, su compañero insistía en que "a mí, como me lo han explicado, a no ser que eso sea producto de reiteradas crisis que tienen los bebés cuando se les sube la fiebre y acaban en una determinada manera en reiteradas ocasiones puede ser similar las lesiones".