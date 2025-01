Verónica Dulanto se despide de 'Vamos a ver' y siembra más confusión sobre las tardes de Telecinco

Verónica Dulanto se ha despedido de 'Vamos a ver' cinco meses después de convertirse en copresentadora del club social junto a Joaquín Prat. La periodista salta a la nueva etapa de 'Tardear' a partir del próximo lunes, 3 de febrero, en tándem con Frank Blanco.

"A partir del lunes nos espera una etapa de cambios. Hoy nos toca despedir a Verónica Dulanto, que se marcha con Frank Blanco a 'Tardear'. La tardes te van a sentar muy bien, ya lo verás", le ha dicho Joaquín en los minutos finales de la comunicadora en el programa matinal; en el que le han despedido con un vídeo resumen de su paso y con un ramo de flores.

"Pero vamos, no lo sabes tú bien. Voy con todo el power del mundo", ha avisado Verónica Dulanto. Joaquín Prat le ha dado las gracias "por todo" y ella ha devuelto el favor: "Gracias a ti, Joaquín, por haber presentado juntos". El lunes tomará el relevo la colaboradora Adriana Dorronsoro, que vuelve a ascender a copresentadora del club social.

"Y sí, por favor, a partir del lunes que viene me mudo a las tardes con mi compañero Frank Blanco para pasar un momento increíble. Lo vamos a pasar genial. Les espero allí y no me fallen eh", ha emplazado Dulanto a los espectadores. "Es una etapa nueva para todos, un nuevo reto, otro más", ha añadido.

"Mucha suerte y mismo horario en 'Tardear', ¿verdad?", le ha preguntado Joaquín Prat. "Sí, bueno, a ver lo del horario... en principio sí. Que yo sepa, a día de hoy, sí. ¿A qué hora empieza?", ha respondido Verónica Dulanto, sembrando confusión. "Pues si no lo sabes tú...", le ha puntualizado Joaquín. "No, es que se han dicho tantas cosas, que yo ya no digo nada. Cinco y media de momento", ha aclarado ella.

Y es que, efectivamente, hay informaciones que apuntan a una alteración del orden de emisión entre 'Tardear' y 'El Diario de Jorge'. De hecho, Mediaset no descartó una reestructuración en la programación de las tardes de Telecinco en la rueda de prensa de presentación de la vigésima temporada de 'El programa de Ana Rosa'.

"Y nosotros el lunes cambiamos de horario, empezamos a las doce y cuarto y terminamos a las tres. La estructura es la misma, prácticamente con los mismos colaboradores y lo único que esperamos es seguir contando con su complicidad", ha rematado Joaquín Prat ante las nuevas mañanas de Telecinco.