La Telemadrid de Isabel Díaz Ayuso impone este veto sobre Bárbara Rey y esta es la explicación

Bárbara Rey no gana para disgustos. A la difusión de los audios e imágenes íntimas suyas con el rey emérito, Juan Carlos I, ahora se suma el veto que le ha impuesto una cadena de televisión, Telemadrid, a la campaña publicitaria protagonizada con la empresa Dormitorum.

Hace unos días conocíamos que la vedette había protagonizado un anuncio de colchones donde se hacían guiños a la Casa Real y el rey emérito. Unas claras referencias al hecho de haber sido la amante del padre de Felipe VI cuando este todavía era Rey de España.

Pues bien, la cadena autonómica madrileña ha decidido no emitir este anuncio y retirar completamente la campaña. La madre de Ángel y Sofía Cristo habría sufrido la "censura" de la Telemadrid de Isabel Díaz Ayuso. El objetivo sería el de proteger la imagen de Juan Carlos I. Y es que en la campaña en cuestión, aparece Bárbara Rey con un decorado que evoca los interiores del Palacio Real. Además, llega a decir que en ese colchón va a "dormir como una reina".

Telemadrid veta el anuncio de Bárbara Rey para proteger al rey emérito

"El anuncio no se podrá ver en la televisión pública madrileña, pese a que esta empresa española lleva más de 3 años emitiendo anuncios en Telemadrid", explicaba Chema Garrido, director de El Plural, en ‘Ni que fuéramos’. Sin embargo, el spot de Bárbara Rey "se censura, no se va a publicar". El motivo sería, según el periodista, "defender a la Casa Real y preservar la imagen del rey emérito. Nunca había sido censurado ninguno de los anuncios de esta marca". Aunque lo cierto es que con este movimiento solo consiguen que la marca tenga más repercusión.

Por otro lado, este pasado miércoles, Leticia Requejo aseguraba en 'TardeAR' que la murciana podría tener de vuelta en su vida profesional esa 'mano negra' que, supuestamente, tanto daño le hizo en el pasado. Y es que, según contaba la colaboradora, Bárbara habría "tenido problemas" con sus últimos trabajos a raíz de los audios que salieron a la luz de las conversaciones entre ella y Juan Carlos I.

"Los últimos proyectos que ella ha participado no han llegado a buen puerto", explicaba Requejo en el programa vespertino de Telecinco. Y añadía que hay "ciertos entes que no quieren trabajar con ella después de eso". Aunque prefirió no dar nombres, sí que dio a entender que habría ciertos sectores que se niegan a trabajar con Bárbara tras la polémica generada.