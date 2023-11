Bárbara Rey habla en Telecinco tras renegar y verbaliza lo que se había contenido de su hijo

A pesar de que Bárbara Rey venía renegando de participar en Telecinco ante la descarnada entrevista de su hijo Ángel Cristo en ‘De viernes’, pues incluso llegó a arremeter contra Mediaset y su presidente en ‘Y ahora Sonsoles’; lo cierto es que este martes ha sorprendido ofreciendo unas extensas declaraciones en ‘Vamos a ver’.

El programa matinal de Joaquín Prat en Telecinco ha podido hablar con ella. Primero lo ha hecho con la periodista Isabel Rábago, a la que le ha negado que todo esto obedezca a un montaje como así han insinuado algunas voces. «Ante algunos comentarios de que si podría ser un montaje o si podríamos estar de acuerdo mi hija y yo con mi hijo, quiero decir que eso es mentira e imposible. No se me pasaría por la cabeza semejante disparate y barbaridad. Nunca en mi vida he hecho un montaje. He utilizado los medios de comunicación igual que ellos a mí y nos hemos servido mutuamente, pero de cosas que son totalmente ciertas. Por suerte o por desgracia, todo lo que ha ocurrido en mi vida es verdad», ha sentenciado alto y claro.

Al hilo, Bárbara Rey ha vuelto a reiterar que no piensa hablar mal de su hijo como sí lo ha hecho él. «Quiero a mis dos hijos por igual. A parte del trabajo y de todo, lo primero siempre han sido mis hijos, por los que he luchado a la hora de separarme y por los que he luchado cuando ya nos separamos y vinieron conmigo gracias a Dios. He estado siempre con ellos quitándome horas de trabajo», ha defendido en ‘Vamos a ver’.

«Mis hijos han estado internos desde que tenían 10 años. Por lo tanto, en casa han estado muy poco. No eran buenos estudiantes y tuve que tomar esa decisión. Siguieron internos durante muchos años y en verano, cuando no estaban estudiando, han estado en campamentos y hemos hecho viajes… Muchas cosas que desde luego no están saliendo», ha recalcado; rebatiendo así las acusaciones de su hijo acerca de que era explotado en casa por su madre. «Y a partir de una cierta edad, Ángel también siguió en Boston, ya no interno, pero estudiando una carrera», ha añadido.

Además, Bárbara Rey también ha mantenido una conversación con el colaborador Pepe del Real, ante el que se ha mostrado muy preocupada por las consecuencias que pueda tener toda esta exposición mediática para su hijo. «No sé qué es lo que va a pasar en el próximo programa. A esperar. Yo estoy con la misma preocupación desde el principio por que después de que pasen estos días se vuelva todo contra él y haya cosas que le puedan hacer mucho daño y que no pueda salir adelante. Es lo que más me preocupa». Por último, la vedette ha admitido lo destrozada que se encuentra: «El dolor es inmenso, no hay palabras para describirlo porque hay que pensar que es mi hijo. ¡Es mi hijo!«.