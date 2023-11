Bárbara Rey señala así a Borja Prado, presidente de Mediaset, junto a Sonsoles Ónega

La entrevista de Ángel Cristo Jr. en ‘¡De Viernes!’, el nuevo programa de Telecinco está dando mucho que hablar. Y no solo en la cadena de Mediaset, sino que aprovechando que Sofía Cristo colabora en ‘Espejo Público’ y que Bárbara Rey ha sido rostro de Antena 3 con la serie ‘Cristo y Rey’ y la docuserie ‘Una vida Bárbara’, el tema se ha colado también en la cadena de Atresmedia tanto con Susanna Griso como con Sonsoles Ónega.

De hecho, después de abordar todo el tema de la entrevista de Ángel Cristo con sus colaboradores y de conectar con Beatriz Cortázar que había hablado con la vedette, Sonsoles Ónega cortaba el programa para darle la bienvenida a Bárbara que quería hablar por teléfono.

«Bárbara quiere hablar», anunciaba Sonsoles Ónega. «Lo primero que te voy a dar es el pésame por la muerte de tu hermano Salvador para empezar», le decía la presentadora a Bárbara Rey. «Muchas gracias», le contestaba la vedette a la presentadora. «Creo que la forma de devolverme algunas cosas que he podido hacer con él es irse justo el viernes para que yo estuviese con mis hermanas y mis amigas en el pueblo. No era un día para estar sola», recalcaba Bárbara.

Tras ello, Bárbara Rey ha querido ser muy clara al decir que esto no es un montaje con su hijo como se ha llegado a decir. «De montaje nada. Yo no he hecho nunca ningún montaje. Yo he podido decir que mi vida ha sido complicada, que no es como la de cualquiera. Hay cosas que son bonitas y otras que no han sido tanto. Pero siempre he hablado de mi vida o de gente que había hablado de mi», se defendía.

«Tengo que decir que siempre me he llevado bien con mis hijos, ha podido haber problemas como en todas las casas. Esto nos ha sorprendido tanto a Sofía como a mí aunque yo en algún momento pensé que podía hacer algo pero no algo tan desagradable y tan fuerte», aseveraba. «¿Temías que pudiera hablar?», le preguntaba Sonsoles. «No es que temiera, es que por cosas que han ocurrido si pensé que podría hablar pero nunca pensé que iría a hacerme daño», remarcaba Bárbara Rey.

«Yo creo que como madre he podido tener defectos pero mis hijos han sido todo para mí en mi vida. Quizás he cometido errores pero los he cometido para que ellos salgan adelante y no les falte de nada. Pero jamás en la vida haré un montaje. Podría haber hecho montajes y haberme inventado novios, pero mi vida siempre ha sido verdad», sentenciaba.

Bárbara Rey se deslengua contra Telecinco: «Ellos quieren lavar su imagen»

Después, Bárbara Rey ha sido muy contundente al hablar en contra de Telecinco. «Yo no voy a hablar de mi hijo porque es mi hijo y seguirá siendo mi hijo hasta que me vaya de este mundo. «Yo no voy a aprovecharme nada de lo que diga de mí para vender una exclusiva. Estoy acostumbrada a lidiar con los medios donde muchas veces me han agredido de forma desconsiderada sin tener razón y me he defendido», destacaba la vedette.

«Mi hijo es una persona muy introvertida. Nunca le he visto hablar así. Ángel yo creo que no está preparado. Todos sabemos en el lugar en el que ha hecho las declaraciones como funcionan ahí. Ellos quieren lavar su imagen, pero van por muy mal camino porque no es la fórmula ni la manera. Como conozco el medio tengo mucho miedo. Y el que se de por aludido que se de por aludido y no hay que olvidar nunca el nombre del Presidente, y no de España», soltaba dejando descolocados a todos.

Sonsoles Ónega habla de la «venganza» hacia Bárbara

Un comentario con el que Bárbara Rey aludía de forma indirecta de Borja Prado, el presidente de Mediaset que es hijo de Manuel Prado y Carvajal, quien fuera administrador del Rey Juan Carlos I. Así, la madre de Sofía Cristo dejaba entrever que todo sería una venganza contra ella.

«Yo no tengo pelos en la lengua y miedos los justos pero lo que tú has dicho es que es una venganza«, le decía entonces Sonsoles Ónega. «No, yo no he dicho eso. Pero cada uno se mueve en un medio», le matizaba Bárbara Rey. «Ves, yo es que esas cosas tampoco las entiendo. Debo ser la más ingenua de esta profesión. Tú lo que has dicho es ‘van a destruirme'», insistía Sonsoles. «No, a mí no, van a destruirle a él», sentenciaba Bárbara.