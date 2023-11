Los seis estremecedores titulares de Ángel Cristo contra Bárbara Rey en ‘¡De Viernes!’

Hace una semana, Telecinco anunciaba que estrenaría ‘¡De Viernes!’, su nuevo programa de corazón con la entrevista a Ángel Cristo García, el hijo de Ángel Cristo y Bárbara Rey que rompía su silencio después de que su madre haya realizado su propia docuserie y la serie ‘Cristo y Rey’. Y aunque al principio parecía que no iba a contar nada nuevo, fue el miércoles cuando Telecinco sorprendía al lanzar el tráiler de la entrevista en la que se podían escuchar algunos titulares que dejaban en shock como que la verdadera pesadilla no era su padre, sino su madre.

Santi Acosta ha sido el encargado de entrevistar a Ángel Cristo García durante dos días. En total se han grabado ocho horas de entrevista. Este viernes, el programa ha emitido una serie de fragmentos en los que Ángel ha relato todo el infierno que vivió durante su infancia y juventud a raíz de los malos tratos de su padre a su madre y posteriormente de la situación en su casa con la drogadicción de su hermana y la adicción al juego de su madre.

Ángel Cristo García ha contado por primera vez todo lo que vivió cuando era pequeño. Así, el hijo de la vedette y el domador contaba por primera vez los malos tratos de su padre a su madre con todo detalle. «La casa de la Moraleja es un infierno: peleas, gritos, objetos voladores. Eso es lo que yo recuerdo de esa casa, mucho miedo», empezaba relatando. «Recuerdo gritos de “puta, te voy a matar, zorra” y una discusión en la que acabó arrastrándola por toda la casa de los pelos hasta la calle. Él dijo que a las putas no hacía falta abrigarlas», proseguía contando.

Finalmente, su padre echó a su madre de casa y ellos se quedaron a vivir con él. «Mi padre entró en una espiral de autodestrucción. Cuando no estaba trabajando, estaba drogado en casa», relataba y recordaba cuando él y su hermana vivían a solas con él mientras les prohibía ver a su madre. «En esa casa empezó a entrar y salir gente, drogas, alcohol. Nosotros no cogimos piojos en el colegio, los cogimos en casa», recalcaba.

Sus recuerdos de los malos tratos de su padre a su madre

Además, Ángel revelaba algo que dejaba a todos impactados en el plató de ‘¡De Viernes!’. «Cuando tengo 7-8 años, ya me empiezan a explicar que “papá toma una cosa blanca que no es buena, que es malísima”. El miedo de mi madre era que tocáramos algo, nos lo metiéramos en la boca. Que tampoco era muy coherente, porque nos decía: “si no sabéis lo que es, tenéis que tocarlo con la puntita de la lengua y si se os duerme, es cocaína, es malísimo. Eso malo», relataba el hijo de Bárbara.

De aquellas, Ángel rememoraba como él y su hermana Sofía tenían que ver a su madre a escondidas cuando iban al colegio sin que él lo supiera. «Un día se enteró y la golpeó y la intentó ahogar en el despacho de la directora. Estuvimos un tiempo sin ver a mi madre hasta que un día nos dijo que teníamos que ir a ver a un juez y decirle con quién queríamos vivir. Básicamente queríamos vivir con ella porque nos daba miedo mi padre porque se portaba mal con ella», confesaba.

Después, Ángel Cristo contaba varios episodios en los que su padre le sacó la pistola a su madre. Uno de ellos el mismo que Bárbara ya contó en una entrevista con Risto Mejide. «Mi padre empezó a perseguirla por toda la casa con la pistola y empezó a disparar y le dio en una pierna», recordaba él.

Ángel deja seis lapidarios titulares sobre los «abusos» de su madre

Pero sin duda los grandes titulares de la entrevista llegaban cuando Ángel contaba el infierno que le hizo pasar su madre. «La verdadera pesadilla no era mi padre, era mi madre. A mi desde pequeño se me ha exigido crecer rápido. Mi madre estaba siempre muy sola. Yo soy el hombre de la casa y me encargo de todo lo que ella necesita, de todo lo que haga falta. Lo que es gestionar una casa», destacaba.

Además no ha dudado en dejar otro titular que ya este viernes que estremecía a los programas de Telecinco. «Como no dormía bien y lloraba mucho me contó que a veces me ponía orfidal en el biberón para que durmiera mejor. El darme pastillas para los nervios ha sido algo recurrente en mi madre toda mi vida», confesaba.

Y él no dudó en hacerlo porque pensaba que eso era lo que tenía que hacer un buen hijo. «El problema llega cuando ya era su sirviente, era estar 24 horas por y para ella», aseveraba. Yo estaba a disposición de la señora las 24 horas. Me robó el tiempo, mi infancia. Y cuando todo empieza a ser un abuso es cuando entran los problemas», proseguía contando.

«Cada vez me iba involucrando más. Operábamos como si fuéramos un matrimonio, no era una relación de madre e hijo. Me exigía ser un hombre. Detrás había un niño que quería agradar a su madre. Yo puedo llegar a comprenderla porque ella estaba sola. Mi madre necesitaba ayuda, no tenía a nadie. Yo he sido la persona que más he querido a mi madre y la que más le querrá siempre», sentenciaba al respecto.

«Yo intentaba aliviarla con masajes. Daba igual que tuviera exámenes, el caso es que el masaje no podía durar 20 minutos y tenía que ser todas las noches. Al final acabas cansado, los masajes se vuelven una tortura. Lo último que quería era tocarla. Una noche me acuerdo que vi Rambo 1, 2 y 3 dándole un masaje. Era un machaque psicológico«, añadía.

Por último, Ángel Cristo contaba todo lo que vivió cuando él tenía 17 años y acompañaba a su madre al casino. «Yo iba a los baños a coger el dinero que le daban los prestamistas. Cuando venían a ajustar cuentas con mi madre me pedía que yo diera la cara con unos prestamistas peligrosos. He visto gastarse desde 100 a 30.000 euros en una noche», concluía.