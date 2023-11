Santi Acosta vuelve a Telecinco: «Sálvame era un reality con sus personajes y nosotros haremos corazón»

Santi Acosta vuelve al prime time de Telecinco. Tras un primer intento el pasado mes de abril con el especial de Ana Obregón, el presentador vuelve a la cadena de Mediaset como presentador después de haber colaborado en 2022 con los documentales de Julián Muñoz y Mayte Zaldívar.

Ahora lo vuelve a intentar con un género que conoce a la perfección, el mundo del corazón. Y es que Santi Acosta fue uno de los referentes en este ámbito gracias a ‘Salsa rosa’ que se emitió entre 2002 y 2006 y posteriormente con ‘Sábado dolce vita’ y ‘Enemigos íntimos’.

Ahora Santi Acosta se pone al frente de ‘De viernes‘ junto a Beatriz Archidona con la intención de luchar contra Antena 3 después del fiasco que se llevó Telecinco con ‘La última noche’ de Sandra Barneda y con el objetivo de replicar el éxito de ‘Viernes Deluxe’, que se mantuvo durante 14 años en el prime time de la cadena.

No obstante, el punto de partida de ‘De viernes’ dista mucho del de ‘Sálvame’. Así, durante la presentación del programa Santi Acosta, Jaime Guerra (director de producción de entretenimiento de Mediaset) y la directora del programa defendieron que se trata de un «corazón bonito» y que tratará con «respeto» a sus invitados.

Ante este nuevo reto, en El Televisero hemos podido hablar con Santi Acosta sobre los objetivos que buscan con ‘De Viernes’, sus diferencias con ‘Sálvame’ y cómo ve la nueva etapa de Mediaset tras el fichaje de Carlos Franganillo.

Han pasado 17 años desde que se acabó ‘Salsa rosa’, ¿qué diferencias hay entre ese programa y ‘De Viernes’? ¿Cómo ha cambiado la televisión desde entonces?

Ahora es mucho más rápida. La influencia de las redes sociales ha sido brutal y, al final, te marcan el ritmo de lo que la gente ve. A mis hijos les pones un programa como ‘Salsa Rosa’ y les parecería un poco anticuado. Con los programas de corazón pasa igual.

Yo creo que el corazón se dejó de hacer porque ha habido mucho reality. Sálvame, que era un magnífico programa, era reality principalmente porque tenía sus personajes, todos maravillosos. Corazón es escuchar a la gente y es lo que queremos hacer nosotros y lo que hacen Lecturas, Hola, Pronto. Entonces, lo que vamos a hacer me gusta mucho porque mi profesión ha sido siempre escuchar. Escuchamos historias de gente maravillosa. Da igual que sea un albañil, el rey de España o el presidente de EE. UU.. Hay un montón de gente que tiene historias bonitas.

¿Entonces no consideras que ‘Sálvame’ fuera corazón?

Sin ser yo un catedrático, creo que se asemeja más al reality, con sus propios personajes aunque de vez en cuando viniera gente de fuera. Es un magnífico programa, con un magnífico presentador porque en un plató no hay nadie más rápido que Jorge Javier. Es un presentador top.

¿Y cómo te sientes al ser un poco el sucesor de Jorge Javier y del corazón en el prime time de Telecinco?

Jorge Javier no tiene sucesor posible porque es un crack. Lo que más me hace sentir responsable es que hay un equipo de un montón de gente que confía en que tú eres la cara de todo su proyecto. Eso sí que es una responsabilidad. Y luego que a la gente en casa le guste. A mí madre sé que le va a gustar, pero no es objetiva.

Has estado haciendo documentales, ¿cómo has vivido tu regreso a Telecinco?

Sí, sigo haciéndolos en paralelo. Y bueno en Mediaset siempre te recibe todo el mundo fenomenal, y un proyecto como este me hacía ilusión.

La noche de los viernes es complicada pues competís contra formatos de entretenimiento muy asentados como ‘La Voz’. ¿queréis que os den tiempo para que la gente vuelva a acostumbrarse al corazón los viernes por la noche?

Esto es una televisión comercial. Te dan el tiempo que te dan, depende de cómo esté la cadena y cuál sea la franja: el prime time es mucho más duro que la mañana o la tarde. En el prime time la cadena se juega más dinero y entiendo que si la cosa no va bien, a cualquier programa lo retiran en poco tiempo. Nos ha pasado a todos a lo largo de nuestra carrera, es parte del juego. Yo creo en este proyecto porque creo en el entretenimiento. Cuando ves el informativo acabas deprimido, así que quiero divertirme el viernes por la noche; ya me encargaré de los problemas a la mañana siguiente, pero quiero un ratito de esparcimiento para no volverme loco. Necesitamos ese entretenimiento.

El público está acostumbrado a un corazón más agresivo. ¿crees que le costará entrar a ver un programa más light?

Seguramente. Habrá quien le gusta más ese formato, que es absolutamente respetable. A la gente le gusta cualquier programa, me da igual que sea Sálvame que Ana Rosa. Es otra oferta, y creemos que tiene hueco porque lo estamos viendo con las tiradas de las revistas.

¿Pero se cortarán los momentos tensos como los que había en ‘Sálvame’ o los que tuvo ‘Salsa rosa’ en su día?

Habrá marcha, sí. Intentaremos tener un punto gamberro en el buen sentido, pero también cuidaremos a la gente. Tenemos que ir viéndolo. Esto es la declaración de intenciones, luego llega el programa y vas por ahí, pero los invitados te acaban sorprendiendo.

Durante muchos años, todos los personajes del corazón se retroalimentaban muchísimo y salían del universo de Telecinco y, en concreto, del universo de ‘Sálvame’. Os la jugáis con los personajes porque ahora hay mucha más escasez y las revistas siguen teniendo a mucha gente de ‘Sálvame’. ¿Qué tipo de invitados vais a tener?

Queremos traer a toda esa gente que veis en las revistas pero no han venido últimamente a Mediaset, o sí han venido pero no a contar su vida. Queremos que venga toda esa gente que ha dejado de venir y que tengan un hueco para contar su vida

¿Sigue vigente el código ético que prohíbe hablar de ciertos personajes?

Sobre lo del código ético, no me han dicho nada sobre ningún personaje. Eso lo tendrá que contestar la directora o la cadena.

Una de las diferencias entre este y otros formatos que has hecho es la parte del documental. ¿Te han dejado participar más en la selección de invitados? ¿El documental se emitirá por partes o entero?

Tengo entendido que la parte del documental se emitirá en fragmentos no demasiado largos para poder irlos comentando en el plató. Todo irá agrupado por temas creo.

¿Y el invitado estará en el plató?

Habrá que ver el programa para descubrirlo. Yo voy a intentar que sí.

¿Qué opinas del fichaje que ha hecho Telecinco con Carlos Franganillo?

Magnífico. Franganillo es un pedazo de periodista, un profesional como la copa de un pino con uno de los mejores informativos que se han hecho en España. Creo que es un fichajazo y estoy deseando verlo en pantalla.

Franganillo y ‘De Viernes’ se encaminan hacia una nueva Telecinco, ¿hasta qué punto te preocupa la situación actual de la cadena y lo que quiere conseguir en un futuro?

Me hace mucha ilusión que la cadena confíe en mí cuando está cambiando de modelo y, por tanto, de espectadores. Es un honor y un privilegio. Me encanta estar en este momento y en esta situación apostando por un modelo, que creo que tiene futuro, en una cadena que acaba de fichar a Franganillo. ¡Voy a juntarme a él para salir en la foto! (risas).

¿Te obsesionas mucho con las audiencias? ¿Eres de los que miras con detalle el día siguiente minuto a minuto?

¿Cuál es la respuesta adecuada? Ahora lo llevo un poco mejor, pero recuerdo sufrir mucho por las audiencias cada mañana esperando a las ocho en punto, y ver el dato y morir o vivir. La época de Salsa Rosa nos fuimos con un 24%, con aquello de Julián Muñoz y Jesús Gil fue un 38%. Hicimos un programa que a la mañana siguiente abrían los periódicos. Era la bronca que habían tenido, el juez interviniendo y llevándolos a declarar el fin de semana siguiente, la policía volviendo con la Operación Malaya gracias a todo lo que se habían dicho, que era todo verdad y se lo habían dicho ahí, porque estos se encendían… Ponías una cerillita y montaban una buena.

Era maravillo ver esas audiencias, pero había otros días que te levantabas, veías un dígito y querer saltar del puente. Un horror. Ahora estoy intentando alcanzar la madurez que no consigo porque sigues sufriendo cada mañana porque sabes que si tienes tres programas que no das audiencia, el culo te huele a pólvora.

Beatriz Archidona y Santi Acosta en la presentación de ‘¡De Viernes!’.

Y ahora, ¿sentís esa presión de intentar alcanzar una cifra alta?

Sí, sentimos esa presión. Mi gurú me ha dicho que me concentre en lo mío y no me preocupe por las audiencias. Hay datos que avalan que este es un proyecto de futuro, como tener un pedazo de equipo, buenos contenidos y una cadena que te avala. Pero claro que me tiemblan las piernas pensando en que puedan ser sólo tres programas. Si no funciona, yo sigo con los documentales, pero hay gente que pierde el trabajo. Todo el mundo dependemos de que el programa se emita y eso sí es una enorme responsabilidad.

Más allá de las entrevistas tendréis una tertulia de actualidad, ¿pero será solo de corazón?

La intención es solo corazón. Pero como en ‘Salsa Rosa’ si se inmolan los terroristas de Leganés, arde el Windsor o muere el Papa, estaremos ahí para darlo. Todos somos periodistas y estamos capacitados para abordar la información. En principio, queremos entretener y que no pase ninguna de esas cosas por la noche.

Estáis guardando mucho la intriga con los colaboradores. ¿Si pudieras elegir alguno te traerías a alguno de ‘Salsa Rosa’?

A todos porque éramos todos amigos. Lo bueno que conseguimos en aquellos años es que hicimos un grupo de amigos. Primero cenábamos preparando el programa y luego nos íbamos de juerga. ¿Sabes esas ocasiones en las que sabes que tienes un equipo de trabajo con el que te llevas súper bien, que acaba viendo conexión? Eso fue Salsa Rosa. Y yo creo que aquí con Bea también lo vamos a conseguir porque me parece una tía encantadora. De colaboradores me quedaría a cualquiera de ellos. Yo no hago diferencia entre periodistas del corazón, de economía o política. Todo el mundo tiene que funcionar con los mismos baremos, claves, historias y verdad.