La última hora de ‘Así es la vida’ sobre José María Almoguera y Paola Olmedo lo gira todo

‘Así es la vida’ arrancaba este lunes asegurando que tenían una exclusiva sobre Paola Olmedo, la todavía nuera de Carmen Borrego. «Arrancamos fuerte. Paola Olmedo no ha pasado el fin de semana sola. A este programa le han llegado unas imágenes de la ex mujer de José María Almoguera muy bien acompañada. Los testigos que presenciaron esta escena nos aseguran que ambos pasaron la noche bailando y riendo. ¿Pero quién es el? ¿Es alguien del pasado o tiene Paola una nueva ilusión?», se preguntaba Sandra Barneda.

Tras hablar de la entrevista de Gabriela Arrocet y de seguir hablando de la guerra entre Edmundo y las hijas de María Teresa Campos llegaba el momento de volver a la exclusiva sobre Paola Olmedo. «Ha llegado el momento de desvelar la identidad de quién es la persona con la que Paola habría mantenido una cita este fin de semana», aseveraba Sandra Barneda.

Tras ello, ‘Así es la vida’ recordaba todo lo que se ha comentado sobre Paola Olmedo y una posible nueva ilusión. «Aunque ella ha dejado claro que las pistas que se habían dado de su nueva ilusión no iban por buen camino parece ser que sí, que es alguien del pasado», adelantaba Barneda.

Pues bien finalmente ‘Así es la vida’ ha anunciado el último giro de guion en esta historia que afecta a Paola Olmedo y José María Almoguera. Y es que la persona con la que ha sido pillada Paola es precisamente con el propio José María. Así la pareja ha disfrutado este fin de semana de un concierto juntos. En concreto fue el sábado en San Sebastián de los Reyes (Madrid).

«Estuvieron toda la noche, charlando animadamente y bailando juntos», recalcaba el testigo que ha proporcionado las imágenes del hijo de Carmen Borrego y su todavía mujer. «Estaban ellos solos con el bebé», prosigue contando el testigo.

Tras hacerse eco de esta información, ‘Así es la vida’ se preguntaba si esta será la prueba definitiva de que José María Almoguera y Paola Olmedo se están dando una nueva oportunidad en su relación. «Yo siempre he defendido que después de esa exclusiva que dieron es que yo nunca me he creído que esa exclusiva fuera para romper una relación, era evidente que se estaba metiendo con Carmen Borrego para contentar a su mujer. Nunca me he creído que esa separación fuera efectiva y que todo lo que se está filtrando de que viven en casas separadas forma parte de la estrategia para que todo tenga sentido», destacaba Gema Fernández.

No obstante, el resto de colaboradores coincidían en que para ellos no hay reconciliación y que todo es porque la pareja se lleva bien y está haciendo lo posible por llevarse bien por el bien del hijo en común que tienen.