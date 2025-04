Alejandra Rubio dice 'basta' ante lo que oye decir a Sandra Aladro en 'Vamos a ver': "Se me ha apaleado"

A Alejandra Rubio no le hace ninguna gracia las buenas críticas que está recibiendo su primo, José María Almoguera, tras su salto a la fama. Y es que, el hijo de Carmen Borrego ha pasado de no querer saber nada del mundo mediático en el que siempre se ha visto envuelta su familia a pasearse por los platós de televisión como pez en el agua.

Sobre este cambio de actitud del exconcursante de 'GH Dúo' han hablado este jueves 17 de abril en 'Vamos a ver', programa en el que colabora la madre y la prima de José María Almoguera. Precisamente ha sido esta última, Alejandra Rubio, la que ha protagonizado un fuerte encontronazo con una de sus compañeras, Sandra Aladro.

El motivo ha sido que la periodista valora muy positivamente este cambio de actitud del nieto de María Teresa Campos con los reporteros. "Te voy a decir una cosa, es el más amable de toda la familia", ha alabado la colaboradora del magacín matinal de Telecinco. Unas palabras que han hecho estallar a la hija de Terelu en directo.

Muy enfadada, Alejandra Rubio ha espetado a su compañera: "Di que es más amable también porque ha trabajado en una redacción y yo no. Qué pena… Yo también era encantadora cuando empecé aquí. Yo también era superamable al principio hasta que me acostasteis".

Alejandra Rubio pierde los papeles con Sandra Aladro

Sandra Aladro y Alejandra Rubio en 'Vamos a ver'.

Sin embargo, Sandra Aladro ha defendido su postura: "José María es consecuente con la decisión que ha tomado y cuando está fuera de los platós es encantador y también hay que decirlo… Nadie te acosa, trabajas aquí. Esto es un programa del corazón", le ha recordado la periodista.

Pero Alejandra Rubio ha seguido en sus trece: "No me hagáis decir cosas que no quiero decir. Si tú le dieras con tu agencia la misma turra que me dais a mí todos los días, pues igual saltas". Ante esto, Adriana Dorronsoro le ha recordado que a su primo también le siguen a diario las cámaras y los reporteros, a los que siempre atiende amablemente.

"Yo no voy por detrás, ni negocio cosas con revistas, ni con periodistas de la calle. Yo te digo que he sido consecuente hasta que llega un momento en el que los que no sois consecuentes sois vosotros, porque a mí se me ha apaleado en los platós. No tenéis ni idea de lo que he pasado", ha sentenciado la hija de Terelu Campos.