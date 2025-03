José María Almoguera da sentencia a Terelu Campos en 'Supervivientes' de un modo que nadie vio venir

Poco a poco José María Almoguera va retomando su rutina tras su salida de la casa de 'GH DÚO'. El hijo de Carmen Borrego ha pasado su primera noche sin cámaras junto a su chica, María 'la jerezana' en un céntrico hotel de Madrid. Aunque a la mañana siguiente se tenían que separar, ya que él tenía que hacer algunas gestiones.

Era entonces cuando los reporteros le pillaban por banda y le preguntaban, entre otras cosas, por si ha podido ver a su madre después de salir de la casa de Guadalix de la Sierra. "Sí, bueno, poco a poco, todo funcionando en condiciones y bien, tranquilo", ha respondido José María Almoguera ante las cámaras de Europa Press. Además, reconocía que "tenía ganas de poder abrazarla y de ver si eso queda solucionado y queda en el pasado". No obstante, ha dejado claro que "las cosas se hacen con tranquilidad", por lo que no quiere precipitarse.

Sobre su incipiente relación con María 'la jerezana', el nieto de María Teresa Campos confiesa con una gran sonrisa que todo va "muy bien". "Ya te digo, volviendo un poco a la vida normal, que no es fácil, la verdad. Después de tanto tiempo ahí encerrado, pero yo creo que bien, que todo bien", ha asegurado. Si bien ha reconocido que todavía no ha podido hablar con su madre de lo que opina de su nueva relación.

José María Almoguera "no ve" a Terelu en 'Supervivientes 2025'

También se ha pronunciado José María Almoguera sobre su relación con su exmujer y madre de su hijo, Paola Olmedo. Según el exconcursante de 'GH DÚO', todo está "bien, como siempre". Aunque, sin lugar a dudas, lo que más ha sorprendido ha sido su reacción al fichaje de su tía, Terelu Campos, por 'Supervivientes 2025', un año después de que fuese su madre, Carmen Borrego.

Sin pelos en la lengua ha reconocido que no ve a su tía en Honduras: "Me alegro mucho por ella pero no la veo. Será una gran sorpresa, ¿sabes? No dudo que lo haga bien, pero… ¡Madre mía!". Además, ha bromeado con el paso de su madre por el concurso: "Ojalá que supere a mi madre que estuvo dos semanas y que lo gane ya que estamos. Pero no sé hasta qué punto puede aguantar. Lo veo duro para ella ¿eh? Sobre todo, yo sé lo que es un reality".

Por último, ha asegurado que tanto su madre como su tía "son muy valientes". "Aunque parece que no, tienen mucho miedo. Pero a la hora de la verdad se tiran para adelante así que vamos a ver", sentencia José María Almoguera.