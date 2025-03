Carmen Borrego alerta de lo que va a ocurrir con Terelu Campos en 'Supervivientes' tras el salto del helicóptero

Terelu Campos seguirá los pasos de su hermana, Carmen Borrego, y participará en 'Supervivientes 2025'. Así lo anunciaron, para sorpresa de todos, este 28 de febrero en 'De Viernes'. El próximo 6 de marzo, veremos a la hija mayor de María Teresa Campos saltar desde el helicóptero, un momentazo que dará mucho de qué hablar.

"Soy Terelu Campos, presentadora y colaboradora, y este año participo en 'Supervivientes', aunque nadie se lo espera", comunicó la colaboradora del programa nocturno de Telecinco. Este fin de semana, 'Socialité' dedicó unos minutos de su emisión a hablar de la noticia televisiva del día. Y, para ello, acudieron en busca de su hermana, Carmen Borrego.

Óscar Furones, uno de los reporteros de 'Socialité', viajó hasta Toledo, donde la madre de José María Almoguera se estaba haciendo las uñas junto a Marta López y Adara Molinero, para preguntarle por la futura participación de su hermana. Y, como viene siendo habitual en ella, Carmen no se mordió la lengua.

El consejo de Carmen Borrego a su hermana Terelu antes de viajar a Honduras

Carmen Borrego en 'Socialité'.

"Yo creo que, cuando uno va a un reality, puede ir a hacer supervivencia o espectáculo", espetó la hermana de Terelu Campos. Además, no dudó en enviarle un consejo personal para que le vaya lo mejor posible: "Que no piense en lo de fuera, que intente disfrutarlo y se olvide de todo. Yo no puedo enseñarle nada". "Hay cosas muy bonitas que tiene que disfrutar", añadió.

En ese momento, María Verdoy, desde el plató, hizo una petición al reportero: "Me gustaría que le preguntaras qué va a ser lo más duro para Terelu". Y Óscar Furones le trasladó la cuestión. En opinión de Carmen Borrego, "hay un momento en el que tú tienes que armarte de valor para tirarte de un helicóptero. Cuando ya te has tirado, ya has superado algo muy importante. ¿Sabes cuándo es el peor momento? Cuando llegas a la playa, te sueltan ahí, te abandonan llena de barro y tú dices 'quién me ha mandado a mí estar aquí'".

La que no tiene ninguna confianza en Terelu Campos como concursante de 'Supervivientes' es Marta López. Así se lo reconoció al reportero de 'Socialité': "No veo a Terelu preparada para nada. Va a ser un numerito, no me lo pierdo ni loca. A ver si pasa la primera noche". "Es complicado hacerlo peor que Carmen, pero yo creo que Terelu se va a superar", bromeó la colaboradora.

Las condiciones de Terelu Campos para su fichaje por 'Supervivientes 2025'

La participación de Terelu Campos en 'Supervivientes 2025' no será en calidad de concursante oficial sino que tendrá una misión. Tal y como publica Yotele, la colaboradora ha alcanzado un acuerdo con Mediaset y Cuarzo Producciones después de que cadena y productora se lo pidieran como un favor para dar un gran impulso al reality desde su estreno.

Según el citado portal su presencia sería mínimo de una semana y máximo de un mes. En este sentido, aseguran que la propia Terelu podrá poner fin a su presencia en los Cayos Cochinos cuando ella considere. No obstante, tendrá que convivir con el resto de famosos en las mismas condiciones y teniendo que participar en las pruebas físicas y de habilidad que proponga el programa. Aunque sí que podrá negarse a algunas de ellas por motivos médicos o porque considere que no está capacitada.

La única gran excepción que habría firmado Terelu Campos para su participación en 'Supervivientes 2025' es que podría librarse del mítico salto del helicóptero si así lo considera en el último momento. Algo que se sabrá durante la gala del estreno del jueves.