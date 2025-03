Alejandra Rubio pide a la dirección actuar tras lo ocurrido con Lequio y Joaquín Prat se planta

Momento de disparada tensión en 'Vamos a ver' entre Alejandra Rubio y Alessandro Lequio, que se han visto las caras en el club social después de que el conde criticara con gran dureza a su madre por su baja forma física en 'Supervivientes'.

"La primera vez que hablé con cierta angustia fue cuando vi la prueba de las cajas porque me estremeció ver a Terelu temblando de esa manera y, si era como consecuencia de la enfermedad, era necesario que volviera a España cuanto antes porque su salud se estaba resquebrajando a pasos preocupantes. De su salud no vamos a hablar, pero de su estado de forma sí", se ha arrancado Lequio.

"Dijiste que era un penco que no sabe hacer una prueba", ha recordado Joaquín Prat, una de las tantas lindezas del insolente tertuliano. "Un penco es un caballo flaco, no es ningún insulto, y cuando se dice un penco es un caballo flaco que no está en forma", ha matizado Alessandro Lequio para quitar hierro.

"Evidentemente, cada uno es muy libre de cuidarse de la forma que quiere, pero si hacemos caso a lo que el otro día dijiste, tu madre no sigue una dieta adecuada para una persona enferma. Se está diciendo continuamente que las personas enfermas tienen que tener una dieta sana sin subsistir a base de refrescos", ha continuado el colaborador.

"¿Y eso te preocupa a ti mucho? ¿Mi madre tendrá derecho a hacer con su vida lo que le dé la gana o le vas a decir tú también lo que tiene que comer o beber?", le ha confrontado Alejandra Rubio, harta de que Lequio se entrometa en asuntos que no le conciernen.

"Y sin entrar en el aderezo que le mete en el refresco", ha añadido Alessandro Lequio en referencia al alcohol que ingiere Terelu. Unas palabras innecesarias que han sido la gota que ha colmado el vaso. "¿En el aderezo que le mete en el refresco? O sea, decidle algo a este señor ya porque, si no, entonces se lo voy a decir yo y se lo voy a decir también", ha saltado Alejandra dirigiéndose directamente no al presentador sino a la dirección de 'Vamos a ver'.

"¿Qué aderezo?", ha preguntado Joaquín Prat. "El copón", ha aclarado Lequio. Y es que hace unos meses se hizo viral la imagen de Terelu Campos celebrando la victoria de la selección española en la Eurocopa 2024 con un copazo frente al televisor. "Tampoco es nada malo", ha apostillado Adriana Dorronsoro, afeando el comentario de Alessandro.

En ese momento, Joaquín ha dicho basta y ha lamentado que con este tipo de exabruptos se incita a que los espectadores dejen de ver el programa. "Son las dos y veintitrés, la gente está comiendo en casa y también hay algunos niños. El otro día me hablaba un padre de familia que me decía 'nos encanta veros', pero cuando empezamos con estas cosas los padres tienen que ir apagando la televisión y nuestro negocio se resiente. Vamos a dejarnos de aderezos", ha cortado radicalmente el presentador.

"Mi madre no es la tía que mejor en forma esté. Tiene una edad, no es una persona que vaya al gimnasio, pero son decisiones que ella ha tomado en su vida y en las que creo que no se tiene que meter nadie y menos tú. Si no se lo dice su médico, sus amigos o su familia, ¿se lo vas a decir tú? Pues no. Y mi madre bebe y come lo que le da la gana. Ya tiene una edad para hacer lo que quiera", ha zanjado Alejandra Rubio, muy molesta.