Lequio, sin filtros con lo que asevera de Terelu Campos en 'Supervivientes', amenaza con desmontarle

Alessandro Lequio no ha tenido filtro en 'Vamos a ver' al abordar el paso de Terelu Campos por 'Supervivientes 2025' después de oficializarse su abandono. "Su participación ha sido como ha sido y para lo que ha sido", ha apuntado inicialmente el colaborador, asegurando que, puestos a comparar, la participación de Carmen Borrego fue "mucho más intensa" que la suya.

Tras repasar los últimos compases de Terelu en Honduras, el conde ha afirmado que él "no habría entrado en el tema" del suicidio de su padre durante la dinámica del puente de las emociones. "Lo que noté es que queda un dolor muy grande hacia vuestro padre", ha espetado ante Carmen. "Quizá le faltó añadir la cuestión de la salud mental a su relato", ha agregado.

No obstante, Alessandro Lequio ha preferido ser prudente en este asunto tan delicado: "No me atrevo a comentar nada de ese tema". Una cautela que no ha tenido al comentar el último baño que Terelu Campos se dio en 'Supervivientes' en el mítico enclave de Cayo Paloma.

"Lo digo con todo el cariño del mundo, pero si le quitas la cabeza parecía una viejecilla que se estaba bañando y eso que es una señora más joven que yo. Y eso no es por la enfermedad (cáncer). Yo no quiero hablar de la enfermedad, pero eso no es culpa de la enfermedad. Es culpa de un estado de forma, que se ha estado descuidando toda la vida", ha sentenciado Lequio sin reparo alguno.

Por otro lado, tras ser tachado de "cobarde" por parte de Carmen Borrego y Alejandra Rubio, ha sido tajante: "Yo estoy aquí para opinar y lo haré esté quien esté delante". "A mí lo que me molesta de tus argumentos, Carmen, es que digas que yo no puedo opinar de determinadas cosas porque las desconozco o porque no sé mucho de lo que hay detrás. Eso se me ha dicho muchas veces, pero aquí todos estamos para opinar de lo que vemos", ha proseguido Alessandro Lequio.

Alessandro Lequio advierte a Terelu: "Voy a traer testimonios de personas que han visto exactamente lo mismo que yo"

"Yo creo que no sé si te has confundido o te lo han contado y te lo has creído, pero lo que no podemos contar es lo que no vemos y afirmar que lo hemos visto", le ha confrontado Carmen en referencia a las afirmaciones que Alessandro hizo la semana pasada, asegurando haber presenciado cómo una secretaria seguía los pasos de Terelu cuando era presentadora "con un cenicero" en mano, como si fuera su criada.

"Yo eso lo quiero hablar mañana si os parece bien para repartir las cosas. Es algo que yo vi con mis propios ojos (...) Voy a traer testimonios de personas que han visto exactamente lo mismo que yo. En Telecinco hay otras personas que han dicho lo mismo, he pedido permiso para que mañana pueda leer los mensajes de gente que ha visto lo mismo", ha señalado, amenazando con desmontar lo que ocurría con Terelu detrás de las cámaras con testigos que suscriben sus palabras.