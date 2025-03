A Joaquín Prat le bastan tres palabras para sentenciar lo que 'Supervivientes' hizo con Terelu Campos

Tras 18 días en 'Supervivientes', Terelu Campos ha decidido finalmente abandonar la aventura. Asegura que su mente está fuerte, pero que su cuerpo no puede más y, por ello, confirmó su salida del concurso en la tercera entrega de 'Conexión Honduras'. Sobre ello, Joaquín Prat ha opinado claramente en 'Vamos a ver'.

El programa matinal de Telecinco ha abordado la gala dominical conducida por Sandra Barneda y ese abandono que se produjo tras visitar Cayo Paloma, un mítico e imperdible enclave de Honduras; y tras enfrentarse al Puente de las Emociones, una dinámica en la que se abrió como nunca antes.

"He cumplido mi tiempo", afirmó Terelu Campos, esgrimiendo que deja 'Supervivientes' por una cuestión puramente física y no mental. "Yo no tenía ninguna duda de que se iba a marchar", ha afirmado en primer lugar Joaquín Prat, que no daba un duro por ella.

"Terelu iba con una misión, que era aguantar más de 21 días, que fue lo que estuvo Carmen Borrego el año pasado, pero para mi la verdadera misión es que la gente conociese una cara o una faceta de Terelu que el espectador no está acostumbrado a ver", ha valorado el presentador, sacando esa conclusión tras su paso por el reality.

"La gala fue un monográfico sobre Terelu", ha sentenciado a continuación Joaquín Prat, representando así a mucho público que anoche se quejó con el exceso de protagonismo que se le concedió en 'Supervivientes'. "Casi un monográfico sin llegar a serlo, pasaron más cosas", ha matizado después el periodista.

Por otro lado, sobre ese momento de Terelu Campos bañándose en la playa de Cayo Paloma y vendiéndose por parte del programa y de Sandra Barneda como una hazaña, Joaquín ha opinado con evidente sorna: "Vamos a ver, ¿cuando vais a una playa a Málaga no se baña? Es que como vemos que ha desbloqueado otro miedo porque se ha metido hasta las rodillas en el agua... Es algo que a mi me llama la atención". "No es la primera vez que se baña, pero no se mete en el agua sola", ha aclarado Carmen Borrego.