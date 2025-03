Terelu Campos hace la confesión más dura sobre el suicidio de su padre antes de irse de 'Supervivientes'

Terelu Campos ha sorprendido a los espectadores de 'Supervivientes 2025' al comunicar su abandono tras 18 días de concurso. La fantasma del futuro, que tenía como reto superar la permanencia de su hermana en el concurso, no ha conseguido hacer frente a ese objetivo. Aún así, la hasta ahora concursante sí ha podido completar algunas dinámicas clave del reality como el puente de las emociones. Una prueba que ha permitido conocer aspectos nunca antes escuchados en la hija de María Teresa Campos.

Uno de los temas más destacados del puente de Terelu Campos ha sido el recuerdo de su infancia y juventud. Precisamente sobre esta etapa, Terelu ha compartido: "Mis padres eran un matrimonio normal. Imagino que tendrían sus diferencias, pero no he vivido una infancia con gritos. Llegada la adolescencia, mi madre se va a vivir a Madrid. ¡Por fin lo hace, después de muchas ofertas es capaz de decir ya mis hijas tienen una edad, creo que merezco avanzar profesionalmente! Fue valiente y se vino a vivir a Madrid".

Una situación que condicionó su vida en Málaga: "Nos quedamos solas con nuestro padre y bien. Ella venía todos los fines de semana y yo le veía la carita de pena cuando se iba, pero hizo muy bien. No he tenido una madre al uso, pero no me he sentido diferente. Las mamas de mis amigas estaban en su casa, la mía no, pero no importaba porque he recibido mucho amor".

El episodio más crítico en la vida de Terelu Campos y su hermana

En la misma línea, Terelu Campos ha ahondado en el suicido de su padre, lo que ha considerado "el palo de su vida". Sobre ello, ha recordado: "Era un verano, julio del año 1984. Mi padre era director en RNE en Marbella. Decidió irse a su casa y pegarse un tiro. Vivir con eso no es fácil. Aprendes como tantas personas que les haya pasado, sé que saben lo que se siente".

Así pues, Terelu Campos se ha abierto como nunca antes lo había hecho e incluso ha dejado entrever algunas de las intenciones con las que su padre tomó dicha decisión. "Mi madre se quedó sola con alguien que yo creo que quiso hacerla sentirla culpable y nunca lo consentimos. Mi hermana y yo jamás lo consentimos. Ella no era culpable de nada. Solo dio felicidad a su familia, a sus hijas y a su marido en un momento".

Una situación que a Terelu Campos le ha servido para mandar un importante mensaje: "Luego ya, como todos los matrimonios, se dejan de querer o amar. Nadie es propiedad de nadie y nadie está obligado a estar con nadie". "Eso no te da derecho a dejar a dos niñas adolescentes, mi hermana menor de edad, y a una madre como intentando señalarla, pero nunca lo consiguió", ha enfatizado la hermana de Carmen Borrego.

El impactante mensaje de Terelu Campos a su padre desde 'Supervivientes'

Acto seguido, de forma muy directa, Terelu Campos le ha enviado un duro mensaje a su progenitor: "Lo siento papá, pero no lo conseguiste". En la misma línea, la hija de María Teresa Campos ha añadido: "He aprendido a quererlo. Lo quiero, después de muchos años de ir a su tumba a decirle que no le perdonaba. Tuvieron que pasar 25 años para subir esa escalera a decirle le perdono, pero no puedo olvidar todo".

Visiblemente compungida y sin poder contener las lágrimas, Terelu Campos ha asegurado no haber superado ese episodio. "Lo siento. No puedo olvidar por qué quiso alejarse de nosotros y cómo hubiera disfrutado de muchas cosas. He entendido con el paso del tiempo que estaba enfermo o eso me han hecho creer los especialistas. No sé, nunca le haría eso", ha remarcado.