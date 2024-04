‘TardeAR’ da el giro que faltaba con lo revelado de Paola Olmedo tras romper con el hijo de Borrego

Aunque muchos pensaban que el anuncio, vía exclusiva, de la ruptura de Paola Olmedo y José María Almoguera podía ser un montaje de la pareja, todo parece indicar que no lo es y que la separación es definitiva. Eso, al menos, es lo que dan a entender sus últimos movimientos.

Por un lado, el pasado miércoles una revista llevaba a su portada las fotografías del hijo de Carmen Borrego buscando piso. Y, por otro, este jueves la periodista Silvia Taulés ha dado una información relacionada con la argentina que ha dejado muy sorprendidos a sus compañeros de ‘TardeAR’.

«Hablo con sus amigos y están sospechando que Paola Olmedo tiene una nueva ilusión. Que tiene otro hombre en su vida. Paola viaja mucho últimamente. Hace muchas escapadas de fin de semana. Unas salidas que los amigos no entienden muy bien, porque va sola, en teoría, y creen que se está viendo con una nueva ilusión que podía no ser tan nueva», explicaba la colaboradora del magacín vespertino de Telecinco.

La nueva ilusión de Paola Olmedo sería un conocido de su expareja

Leticia Requejo confirmaba esta información de su compañera: «La semana pasada, el círculo de José María, de la expareja, me dicen que por el comportamiento que está teniendo Paola empiezan a sospechar que podría tener una nueva ilusión o apoyo». Pero la periodista iba más allá, y aseguraba que esta nueva ilusión de la todavía nuera de Carmen Borrego no sería un recién llegado a su vida, sino que una persona muy cercana a ella y a su expareja.

Según Leticia Requejo, «lo que me dicen es que este nuevo apoyo no sería tan nuevo porque conoce muy bien a Paola y José María y que se estaría convirtiendo en su paño de lágrimas y alegrías. Y sí, también le gustan las motos. Esto a José María al cien por cien no le va a sorprender».

De ser cierta esta información, sería una gran noticia para Carmen Borrego, pues podría allanar el camino para acercarse a su hijo. Y es que tanto él como su expareja señalaron a la colaboradora como una de las ‘culpables’ de su ruptura. «Nos estábamos centrando mucho en que Paola no quería volver con José por Carmen, pero parece que a Paola se le ha olvidado mucho Carmen. Paola, a lo mejor no quería volver por otros motivos», sentenciaba Silvia Taulés en el programa presentado por Ana Rosa Quintana.

Lo único cierto hasta el momento es que tanto Paola Olmedo como José María Almoguera ya hacen vidas separadas. Mientras él se encuentra buscando nuevo hogar, ella se acaba de mudar junto a sus tres hijos a un céntrico piso madrileño. Se trata de un piso de alquiler por la zona de Puerta de Toledo, que rondaría los 1.300 euros al mes.