Sandra Barneda deja tiritando a Anabel Pantoja con un dardo de los que hacen pupa

La boda de Ángel Cristo con Ana Hermida en ‘Supervivientes 2024′ ha sido uno de los puntos fuertes del debate dominical. De hecho, buena parte del espacio se ha dedicado a retransmitir dicho enlace, lo que ha generado debate en plató. Allí, Anabel Pantoja no se ha quedado callada a la hora de asestarle un golpe al novio en forma de reproche. Una intervención que ha tenido respuesta por parte de Sandra Barneda en forma de zasca.

Todo ha comenzado cuando la sobrina de Isabel Pantoja ha pedido intervenir para abordar el enlace matrimonial de Ángel Cristo y Ana Hermida. «Me he cogido lo primero que me he pillado… Es un vestido básico con unas botas», ha comenzado diciendo, para acto seguido, apuntar: «Hoy no me encuentro especialmente bien ye estoy como desengañada porque creo que al final esta boda es un paripé».

Así pues, Anabel Pantoja ha proseguido defendiendo el papel de Bárbara Rey: «Partiendo de esa base. Creo que aquí falta una persona muy importante y yo en representación de Bárbara Rey quiero estar aquí reclamando su sitio, su espacio y su hueco».

La colaboradora no ha perdido la oportunidad de enviarle a la pareja un recado: «Creo que Ángel Cristo, no Bárbara Rey tiene que llamar a Ángel. Creo que Ángel Cristo y Ana Herminia, alias Topacio, tiene que llamar a la futura suegra porque es una boda». Tras esta sonada intervención, la presentadora le ha interpelado diciendo: «Yo lo entiendo, claro. Pero, ¿puedo meter el dedito?».

Tras esta petición, Sandra Barneda le ha arreado un sonoro zasca: «Es que Isabel Pantoja no fue a la boda de su hija tampoco». Un comentario que ha provocado un gran estallido de aplausos en plató. «Luego hablamos, me has dado el permiso», se ha excusado la moderadora del debate antes de cambiar de tema sin darle oportunidad a Anabel Pantoja de poder defenderse.