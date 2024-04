Terelu Campos para los pies a Ángela Portero por lo que llega a insinuar en ‘De Viernes’

Tras ser la encargada de contarle a su hermana Carmen Borrego la exclusiva que había hecho su hijo en contra de ella a su vuelta de ‘Supervivientes 2024’, Terelu Campos volvía este viernes a un plató de Telecinco tras la cancelación de ‘Sálvame’ y su salto a TVE. Y es que la presentadora visitaba ‘¡De Viernes!’ donde se enfrentaba a las preguntas de los colaboradores y paraba en varias ocasiones a Ángela Portero.

Tras contar como se enteró ella de la entrevista de su sobrino, Ángela Portero le preguntaba a Terelu que le dijo a José María tras enterarse de lo que decía en la exclusiva. «¿Aparte de mandarle la portada le dirías algo en el mensaje no?», le preguntaba. «Lo que le digo es que qué decepción, que creo que han hecho una actuación digna de un galardón internacional», contestaba Terelu.

«¿Un Goya? O sea te refieres a la actitud que había tenido contigo antes de saberlo», repreguntaba Ángela Portero. «Bueno dije el americano. Pero que creía que las mentiras tienen las patas muy cortas», insistía Terelu Campos. «Pero cuando dices mentiras, ¿a qué te refieres? Me da la sensación de que no te crees mucho esta separación no?», trataba de saber la colaboradora justo cuando Beatriz Archidona la paraba para continuar con la entrevista y no adelantarse con algunos asuntos.

Después, ‘¡De Viernes!’ ofrecía un resumen de la reacción de Carmen Borrego al enterarse este jueves en ‘Supervivientes’ de todo lo que había hecho su hijo, Terelu dejaba claro que para ella todo lo que ha hecho su sobrino es por dinero. «Es el principal y único objetivo, si no hubiera hablado de su madre poco interés informativo y económico tendría esta exclusiva», aseveraba Terelu.

«¿Pero tiene problemas económicos que te conste?», preguntaba Ángela Portero. «No lo sé, Ángela de verdad, te prometo que no lo sé. Yo no entro ni en la economía de la persona que he parido yo, como para hacerlo en la de ellos», le respondía Terelu al ver que la colaboradora trataba de tirarle de la lengua.

Terelu Campos frena a Ángela Portero en ‘¡De Viernes!’

«Pero ayer tu hermana matizó 25 veces que lo que hace una madre es dar, dar, se habló de dinero, se habló de cuestiones económicas y dice que ahora le va a salir más barato», le espetaba Ángela. «Pero a ver Ángela, ¿por qué cuando se dice que una madre da, da y da solo habláis de la parte económica? Porque yo puedo dar protección, da estabilidad y no solo dar económicamente«, le corregía Terelu a la colaboradora.

«Pero no le des la vuelta porque se habla de problemas económicos en el programa y ella entra y dice que le va a resultar más barato. Dices que él lo ha hecho por dinero pero como tú y como muchos que dan exclusivas«, se atrevía a cuestionarle Ángela Portero.

«Pero yo nunca me he llevado por delante a nadie ehhh y menos he tocado a mi familia y menos le he faltado el respeto a los míos. Yo he podido hablar de mí, de mis sentimientos, de mis alegrías, de mis penas, yo a los míos no los he tocado nunca porque yo me he criado en eso. Tengo una familia que nos protegemos y nos ayudamos», le cortaba Terelu después de tratar de dejarla mal a ella.