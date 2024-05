Omar Montes decide plantarse ante Pablo Motos en ‘El Hormiguero’: «Me has buscado la ruina»

Omar Montes llegó con muy buena energía a su parada en ‘El Hormiguero’ de este miércoles, pero hubo un momento que lo cambió todo. Si bien Pablo Motos y el cantante parecían estar en sintonía entre anécdotas y bromas, el artista tuvo que frenar al presentador por lo que mostró en pantalla.

Antes de relatar su encuentro con el rey Felipe VI y asegurar que era un tío con «mucha calle», el intérprete de ‘La sevillana’ estaba centrado en hablar sobre sus últimos proyectos, pero Pablo Motos interrumpió la entrevista para dar una exclusiva. «Voy a dar la noticia, no sé si se sabe…», adelantó el presentador.

«Hay una prueba irrefutable de que ahora mismo estás en tu ‘prime’ y es que te están haciendo una figura en el museo de cera», reveló Pablo Motos mientras Omar Montes asentía algo humilde antes de darse cuenta de que el programa estaba mostrando una foto inédita de él junto al busto de su figura de cera.

El tirón de orejas de Omar Montes a Pablo Motos

Entonces, interrumpió a Motos. «¿Cómo has conseguido esa foto macho?», preguntó algo nervioso el invitado sin obtener respuesta por parte del valenciano, que no pensaba revelar su fuente. «Eres un illuminati de la hostia», bromeó el intérprete antes de ponerse algo más serio con el programa.

Omar Montes en ‘El Hormiguero’

«Me has buscado una ruina. Me ha dicho la señora que no saliera la foto y ya la habéis puesto… Veréis la ruina que me habéis buscado», espetó Omar Montes mientras el presentador trataba de suavizar la situación. «Pero esto es publicidad, a lo mejor de primeras no le parece bien pero…», insistió Motos algo apurado entre música de tensión.

Sin embargo, el invitado dejó pasar la situación y ayudó al conductor de ‘El Hormiguero’ a zanjar el desencuentro. «Por lo visto voy a estar al lado del rey», reveló el cantante, que entonces contaría en primicia cómo fue su encuentro con Felipe VI. «Echar la tarde con el rey es como leer una enciclopedia, te enseña cosas, te habla de cosas, te abre la mente, es un tío guay», explicó Montes.

«Cosas muy de barrio, es muy de la calle. La gente porque no lo conoce y dirá lo que sea, pero te echas un ratillo con el rey y es buena gente», aseguró el intérprete de ‘Yo lo soñé’, que más tarde interpretaría su último éxito junto a Ilia Topuria y Saiko, que se unieron por sorpresa a la entrevista del intérprete hasta el fin de la emisión.