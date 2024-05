«Lamentable»: Gran indignación con ‘El Hormiguero’ por lo presenciado con Omar Montes

Omar Montes fue el invitado estrella de este miércoles en ‘El Hormiguero’ y llegó cargado de sorpresas. El cantante volvió a visitar a Pablo Motos para hablar de sus éxitos más recientes y acabó interpretando su hit ‘Yo lo soñé’ en directo. Sin embargo, para muchos seguidores del programa la visita del artista no fue plato de buen gusto.

«Yo no soy de madrugar mucho porque me pongo malo», comenzó explicando uno de los invitados favoritos de Pablo Motos. El cantante llegó a asegurar que en los últimos años solo ha madrugado «una o dos veces» y siempre se ha puesto malo, por lo que ya no lo hace.

Poco después, unos mariachis inundaron el plató para interpretar uno de los temas que lo han llevado de vuelta a ‘El Hormiguero’, ‘Yo lo soñé’. Fue entonces cuando se reveló la gran sorpresa de la noche que el presentador llevaba avanzando varias noches. De repente, Ilia Topuria y Saiko se unieron a la actuación.

Pablo Motos regresó entonces a una mesa mucho más abarrotada, con tres invitados que repetían por segunda vez en el programa de las hormigas este año, siendo el peleador de artes marciales el último en pasar por el plató el pasado febrero. Pero la gran sorpresa del programa no fue muy bien recibida entre los seguidores del programa.

Las redes sentencian a ‘El Hormiguero’ por la visita de Omar Montes

El hashtag de la emisión se llenó desde el comienzo de la entrevista de comentarios contra Omar Montes. «Con la de personas interesantes que hay no lo entiendo, Pablo Motos es un bien mandado», escribió un espectador sobre las constantes visitas del cantante a ‘El Hormiguero’. «Menudo nido de machistas», escribió otro seguidor del programa enfadado.

Es lamentable que le estéis comiendo la polla a un tío que se jacta de tratar con delincuentes en las Tres Mil. Todo por dinero @El_Hormiguero #OmarEH — Edvard Munch (@amnistiados) May 1, 2024

#OmarEH Sin comentarios cuando he puesto @el_hormiguero y me encuentro a este personaje. Con la de personas interesantes que hay no lo entiendo

Pablo Motos es un bien mandado. — Francisco Lopez 🕊️☀️♥️ (@lopezbleda63) May 1, 2024

#OmarEH Increíble que la sevillana de este personaje sea la más escuchada, con la de cantantes de verdad que no paran de currar…Así nos va — Ironchef (@jabaironchef) May 1, 2024

Que alguien me lo aclare por favor, que yo ya no tengo edad para saberlo. El tal Omar Montes éste…es muy listo y se ríe de todos haciéndose el tonto? #OmarEH — GOTZON GAINTXURIZKETA (@Gotzon_Gaintxu) May 1, 2024

Este tío se hizo famoso por salir con la hija de Isabel Pantoja. No porque tenga talento.#OmarEH — NataliaBcn (@primaderisk) May 1, 2024

Este personaje (Omar Montes)lo echaron de gran hermano VIP 2018 por apología de la violación #omareh — FJPM🔻 (@JAVIERP54530597) May 1, 2024

Pablo Motos captando a jóvenes sabiendo lo que se viene en RTVE, ayer 2 influencers y hoy Omar Montes #OmarEH — PURPURINA VIP 🦁 (@noah90_) May 1, 2024

Entrevista a #OmarMontes y dice el tío:



Bailar y madrugar siempre se me ha dado mal



😊😎 Pan Bendito, sí, para comérselo 🤗 — MarMaribeliBel © (@MarMaribeliBel) May 1, 2024

Omar Montes en el Hormiguero el día del trabajador #OmarEH — PURPURINA VIP 🦁 (@noah90_) May 1, 2024

Ahora mismo se supone que está lo mejor de la música Española en directo #OmarEh que mierda de generación — MMz (@Tiritero83) May 1, 2024

Tiene un poco de micrófono en el autotune #OmarEH — noemí🩵 (@handsofcyrus_) May 1, 2024

Hoy NO se ve A3 hasta q no termine #OmarEH — Fran  (@_Fr_an_) May 1, 2024

#OmarEH va al hormiguero más frecuente que algunos pasan por la ducha — Mando tv (@DaniLetur1) May 1, 2024

Qué mierda es esta?



Menudo nido de machistas #OmarEH — Isaac 🤙 (@Isaac__am) May 1, 2024