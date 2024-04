Lola Lolita trata de frenar lo emitido de ella en ‘El Hormiguero’: «No me lo puedo creer»

Lola Lolita y su hermana Sofía Surferss fueron las estrellas invitadas de este martes en ‘El Hormiguero’. Las hermanas influencers visitaron a Pablo Motos para hablar sobre su trabajo en redes sociales pero el presentador acabó mostrando unas imágenes de los ensayos de ‘El Desafío’ que hicieron pasar un mal rato a la influencer.

«No me puedo creer que vayáis a poner este vídeo en televisión, me muero», espetó la invitada de Pablo Motos justo antes de que el presentador mostrase un vídeo suyo en el que lloraba desconsoladamente por un corte en el dedo. Pero sus lágrimas respondían a un motivo mayor: no poder usar la mano en una de las pruebas de ‘El Desafío’.

Y es que, el programa de pruebas de Antena 3 está siendo toda una experiencia para Lola Lolita, que como pudo adelantar el presentador de ‘El Hormiguero’ está viviendo cada segundo del concurso con mucha intensidad. «Cuando tienes mucho miedo y te asustas mucho… te dan arcadas», adelantó Motos antes de mostrar en exclusiva unos ensayos de la tiktoker.

Lola Lolita no puede contener sus arcadas en ‘El Desafío’

«Claro, vais a enseñar aquí en exclusiva mis arcadas», señaló la influencer algo molesta con el presentador por mostrar esta embarazosa escena, mientras su hermana estallaba entre risas. Una vez se resignó a ver el vídeo en plató, lo dejó muy claro. «Para que veáis lo mal que lo paso», advirtió la hermana de Sofía Surferss antes de que el público pudiese ver las imágenes.

Lola Lolita en ‘El Hormiguero’

«Las arcadas son un síntoma mío de nerviosismo y angustia, no lo puedo evitar», explicó Lola Lolita, que no pudo evitar reírse avergonzada mientras veía el clip de su ensayo en una prueba de altura. «Joder, macho… ¡no me puedo mover coño!. Jorge ni puta gracia», exclamaba la creadora de contenido mientras saltaba de una plataforma a otra en una de las nuevas pruebas de la próxima temporada de ‘El Desafío’.

Después de confesar que se pone agresiva cuando está nerviosa, la influencer y su hermana acabaron riéndose de las muchas arcadas que llegó a dar a lo largo del ensayo. «Lloras, gritas, te dan arcadas… eres un tamagotchi», bromeó Pablo Motos entre risas con las dos hermanas. «Yo tengo pánico, tengo una fobia muy fuerte», aclaró Lola sobre su miedo a las alturas en la prueba.

«Yo tengo fobias muy fuertes, esa y la sangre son mis dos únicas fobias», reveló la tik toker volviendo a recordar su vídeo en el que entraba en pánico por un corte en el dedo junto a su novio. Aún así, la joven aseguró que se lo pasa «muy bien» en ‘El Desafío’ y viendo las primeras imágenes, no hay duda de que la influencer nos regalará una edición llena de momentazos.