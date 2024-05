‘Marbella’: Movistar Plus+ da en la tecla con su nueva serie española con un Hugo Silva omnipresente

Hugo Silva es uno de los mejores actores de nuestro país, pero casi siempre está infrautilizado. O no saben sacarle partido, o no acaban de dar con el tono necesario para que brille. Pero, por suerte, la nueva serie de Movistar Plus+ ha dado en la tecla que todos estábamos deseando. Porque ‘Marbella’ es puro Hugo Silva, que se echa la serie a las espaldas y la hace subir muchos enteros. Quizá con otro protagonista no hubiera funcionado de la misma forma (eso nunca lo sabremos), pero lo que sí vemos perfectamente es que el personaje de César está hecho a su medida. Y si no me creéis, ‘Marbella’ llega este jueves 2 de mayo a Movistar Plus+ con sus dos primeros episodios.

De un total de 6, con cerca de 50 minutos de duración cada uno, la nueva serie de Dani De la Torre y Alberto Marini, creadores de las magníficas ‘La Unidad’ y ‘La Unidad Kabul‘, funciona desde sus primeros compases. Además, está basada en investigaciones reales llevadas a cabo por los periodistas Nacho Carretero y Arturo Lezcano sobre el crimen organizado que opera en la ciudad de Marbella. Porque ya desde hace mucho tiempo, sabemos que la ciudad malagueña es cuna de corrupciones, narcotráfico y muchos millones de euros. Desde ‘Torrente: Misión en Marbella’ hasta el célebre Caso Malaya que implicó a La Pantoja. Marbella es sinónimo de mafia, pero también de lujo, a veces un poco desfasado y viejuno.

Todo ello está presente casi desde el primer minuto en la serie de Movistar Plus+, con una muy buena factura visual. Y, sobre todo, con dos creadores que entienden su propia serie y saben por dónde quieren llevarla, aunque a veces se pierdan en tramas y giros que no llevan a ningún lado. El problema es que esto acaba enfangando un poco el resultado. Vamos a hablar un poco de ‘Marbella’.

¿De qué va ‘Marbella’?

César es un abogado de éxito afincado en Marbella, el centro de operaciones de una intricada red de bandas criminales que operan en la Costa del Sol. Un entramado complejo en el que se mezclan múltiples nacionalidades, delitos tradicionales y cibernéticos, capos de la vieja escuela y jóvenes que llegan para imponer nuevas normas.

Jordan Belfort, ¿eres tú?

‘Marbella’, irónicamente, no comienza en Marbella, sino en Rotterdam, y además con fuerza. Porque asistimos a un atentado contra un responsable del Ministerio de Justicia, con un coche bomba. De ahí, saltamos al puerto de Rotterdam, y encontramos al cabecilla Yassim (al que da vida el rapero Khalid El Paisano), que tiene un nuevo encargo. ¿Cuál es? Por supuesto, ir a Marbella, a seguir con su tráfico de drogas. De Rotterdam saltamos a Dubái, donde su jefe le da la misión de ir a la ciudad malagueña. Y por último llegamos a Marbella, acompañados por la voz en off de César, interpretado por Hugo Silva.

Ya desde esas primeras palabras, vemos que estamos ante una especie de ‘El lobo de Wall Street’, pero hecho a nuestra medida. Porque por momentos parece la historia que habría creado Martin Scorsese de trabajar en España. Mafias, lujo a todo trapo y un personaje carismático pero de una doble moral extraña y cuestionable. César comienza relatándonos cómo es Marbella, y cómo se ha convertido en el epicentro de las mafias de gran parte de Europa. Nos va presentando a las diferentes mafias que operan allí, como la inglesa o la italiana, y poco a poco nos va metiendo de lleno en la historia. «La ONU del crimen organizado».

Hugo Silva haciendo de las suyas en ‘Marbella’. / BUENDÍA

César es un abogado que ha hecho dinero defendiendo a traficantes de segunda. Pero Yassim va a ser su gran oportunidad de codearse con los peces gordos, y aunque duda, decide coger el toro por los cuernos. Porque al final, está en la tierra de las oportunidades para gente como él…

Un humor negro que a veces se pierde por el camino

La factura visual de ‘Marbella’ está a un buen nivel, algo a lo que nos tiene muy acostumbrados Movistar Plus+ con sus series. No solo cuidan el guion, sino también ese acabado final, que es lo que hace que muchas de sus producciones estén por encima de la media. Sobre todo gracias a la banda sonora de Manuel Riveiro. Y también la dirección artística de Álvaro Cortázar, que ya brilló en ‘Brigada Costa del Sol‘ o ‘El Ministerio del Tiempo‘.

Hugo Silvia también brilla como ese abogado que se vende siempre al mejor postor. Sus rupturas de la cuarta pared y sus monólogos y apuntes en off dan a la serie un gran dinamismo. Y, por qué no decirlo, un humor diferente, que aunque uno siempre funciona, nos ayuda a entender al personaje y sus acciones. Además, este está apoyado sobre todo por una hijastra (interpretada por Manuela Calle) que ayuda a que no lo veamos siempre tan malo, tan vendido.

Las mafias campan a sus anchas en ‘Marbella’. / BUENDÍA

Otro de los puntos fuertes de ‘Marbella’ es que, en este caso, nuestros favoritos son los personajes que van en contra de la ley, no los que juraron defenderla. Pese al buen trabajo de Elvira Mínguez como policía, nos quedamos con los chanchullos de César. Algo similar a lo que ocurría con otras series en las que los ladrones, los corruptibles son los que protagonizan la historia. Ahí tenemos un ejemplo con ‘Berlín‘. Pero es que además se nota mucho que es una serie creada por los responsables de ‘La Unidad’, sobre todo cuando hay escenas de acción en juego.

Por momentos podría recordarnos a otra serie reciente, ‘El Inmortal’, pero ‘Marbella’ se toma menos en serie, juega mucho más con los tiempos y con la historia. Y también tiene mucha más mala leche, que se agradece. Por lo que la serie de De la Torre y Marini es un salto de calidad en su carrera, y un paso lógico en sus proyectos. Movistar Plus+ estrenará cada episodio de manera semanal, y aunque no hay confirmada temporada 2… no sería para nada descartable.