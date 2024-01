La inesperada reacción de Hugo Silva al conocer lo que la Reina Letizia piensa sobre él

Este viernes 26 de enero, se celebró en el madrileño Palacio de Vistalegre la gala de entrega de los Premios Feroz. Entre los muchos actores y actrices que se dieron cita estaba Hugo Silva quien se enteró, gracias al reportero de Europa Press, de lo que la Reina Letizia había dicho sobre él.

Y es que, la esposa de Felipe VI se declaró una gran fan del actor español, algo que sorprendió, y mucho, al aludido. «¿Si? No tenía ni idea de esto. Lo voy a buscar por Internet. Me impacta porque me lo estás contando ahora», reconoció Hugo Silva, entre risas.

Además, el que fuera protagonista de ‘Los Hombres de Paco’ habló de cómo ha evolucionado su carrera a lo largo de estos 20 años: «He crecido, bueno, crecido o envejecido, lo que sea. Pero bueno el tiempo pasa y la vida te va enseñando cosas y yo creo que ahora es un momento super tranquilo y muy buen momento para todas estas nominaciones».

Y es que, tal y como él mismo reconoce, hay profesiones mucho más duras que la interpretación. «Yo he trabajado en cosas mucho más duras, tampoco es tan duro, no es tan duro, a lo mejor un poco la exposición, acostumbrarte a ella. Pero sigo diciendo lo mismo, hay cosas mucho más duras», confiesa Hugo Silva.

Aunque estaba nominado, el actor solo esperaba «pasármelo bien. A ver si luego me da tiempo a comer un poquito más de jamón, alguna cervecilla y luego ya que pase lo que tenga que pasar, pero de momento estar aquí es un puntazo». Además, reconocía no estar nervioso: «Ahora mismo no. Yo creo que a medida que vayan llegando las categorías y estemos todo el equipo sentado, pues sí, habrá nervios».