Nadie ha hablado más claro que Hugo Silva sobre Montoya y lanza este aviso tras 'Supervivientes'

Ha sido todo un fenómeno mundial gracias a su paso por 'La Isla de las Tentaciones' y rara es la persona que no le conoce. El último en pronunciarse sobre Montoya ha sido el actor Hugo Silva en una entrevista en El País con motivo del estreno de su última película, "Un funeral de locos".

En esta entrevista, Hugo Silva hace una mirada al pasado y al momento en el que quiso ser actor. Algo que no era muy normal en su entorno y por eso le miraban como un marciano. "Cuando ya era un poquito mayor, un chaval que quisiera hacer teatro y que se fuera a Torrejón a ensayar por las tardes una obra, era algo que no se entendía bien, pero también recuerdo que en mi instituto caía simpático por exótico", asegura.

Tras aparecer en 'El comisario', Hugo Silva consiguió fichar por 'Al salir de clase'. Aunque fue sin duda su papel de Lucas en 'Los hombres de Paco' lo que le llevó a la fama. Y es precisamente al recordar esa época cuando el intérprete se acuerda de lo que ha debido vivir Montoya tras 'La Isla de las Tentaciones'.

"¿Sabes qué me lo recuerda ahora? El chaval este que está en todos lados, Montoya. Ese chaval no puede salir a la calle, no puede. Yo me acuerdo de lo que es eso y es difícil de encajar. Imagina que, de repente, ya no puedas hacer cosas que no valorabas porque son de una normalidad apabullante: salir y tomar una cerveza o ir a comprar a una tienda o entrar en una farmacia", recalca sobre el actual concursante de 'Supervivientes 2025' y lo que va a vivir tras regresar de Honduras.

"Además, chocas mucho con la gente porque te ve y estás de moda y quieren una foto... quieren algo de ti, lo que sea. Pero, claro, tú te sientes muy solo y además lo que tú percibes es hostilidad, egoísmo por parte del mundo. Piensas: 'Joder, nadie me está viendo, nadie está pensando en cómo estoy gestionando esto'. Es muy difícil al principio, pero luego todo pasa y ahora, por ejemplo, estoy encantado. Me he reconciliado. Salgo a la calle y la gente me conoce y yo les sonrío y lo llevo muy bien. Vivo en el agradecimiento total", sentencia Hugo Silva.

De este modo, Hugo Silva no duda en mencionar a Montoya al hablar del shock que supone pasar de tener una vida normal a no poder salir a la calle porque todo el mundo te conoce y quiere pedirte una foto o un autógrafo. Algo que él vivió con la serie de Antena 3 y que el concursante de 'Supervivientes' ha vivido recientemente por el filón del "Montoya, por favor" de 'La isla de las tentaciones'.