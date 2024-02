El firme comunicado de TVE tras la denuncia a la BBC de plagiar ‘El Ministerio del Tiempo’

Después de que la NBC ya intentara plagiar ‘El Ministerio del Tiempo‘ ahora es la BBC la que podría seguir sus pasos con la nueva serie que ha anunciado. Y es que la televisión británica daba a conocer este jueves que prepara una nueva ficción titulada precisamente ‘The Ministry of Time’.

Tras el revuelo generado por esta noticia, RTVE ha compartido un comunicado en el que aclara que ellos no han llegado a ningún tipo de acuerdo con la BBC ni a productoras para su adaptación.

«Ni RTVE ni la Productora que se hizo cargo de la producción de la serie han otorgado licencia alguna a BBC ni a ninguna empresa productora para la adaptación de El Ministerio del Tiempo», empiezan diciendo.

Pero además, la cadena pública deja claro que solicitará explicaciones a la BBC ante este supuesto plagio. «RTVE solicitará a BBC las explicaciones oportunas sobre el anuncio que realizó ayer sin perjuicio de los derechos que le asisten en defensa de sus intereses», prosigue.

@MdT_TVE



— RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) February 23, 2024

Con este comunicado, RTVE aclara que defenderá los derechos de ‘El ministerio del tiempo’ después de que Javier Olivares, su creador se pronunciara en redes sociales y pidiera a la cadena pública que hiciera su labor de defender la serie que protagonizaron Rodolfo Sancho, Cayetana Guillén Cuervo, Nacho Fresneda, entre otros.

«Que te plagien la NBC (acuerdo judicial, no es opinión) y la BBC (mismo título e idea) demuestra que tan mal no lo hicimos con El Ministerio del Tiempo. Pienso que al ser de TVE y patrimonio público estaría bien que alguien tuviera el orgullo de actuar. No sé… Digo yo, eh…», aseveraba.

— javier olivares (@olivares_javier) February 23, 2024

Pienso que al ser de TVE y patrimonio público estaría bien que alguien tuviera el orgullo de actuar.

— javier olivares (@olivares_javier) February 23, 2024

«Hay una cadena y una productora, que son quienes deciden estas cosas. Si no me entero ni de dónde se emite, poco puedo hacer. Cuando digo que no me entero me refiero A MI PROPIA SERIE», escribía Javier Olivares en otro de sus tuits.

— javier olivares (@olivares_javier) February 22, 2024

Así es la serie que prepara la BBC y que recuerda a ‘El ministerio del tiempo’

‘The ministry of time’, la serie que anunció la BBC este jueves estará basada en una novela aún sin publicar llamada también ‘The ministry of time’, a cargo de una escritora novel desconocida que debuta con ella llamada Kaliane Bradley.

Y esta es la traducción literal del counicado de la BBC avanzando de que va su nueva serie:

“El Ministerio del Tiempo, un departamento gubernamental recién creado, está reuniendo a ‘expatriados’ de toda la historia en un experimento para probar la viabilidad de los viajes en el tiempo. El comandante Graham Gore (oficial de la fallida expedición ártica de 1845 de Sir John Franklin) es una de esas figuras rescatadas de una muerte segura, junto a un capitán del ejército de los campos del Somme, una víctima de una plaga del siglo XVII, una viuda de la Francia revolucionaria y un Soldado del siglo XVII.

Los expatriados se conectan con enlaces del siglo XXI, conocidos como “puentes”, en pisos compartidos. Gore tiene que aprender sobre la vida contemporánea desde cero: desde los viajes aéreos hasta la guerra industrial, desde el feminismo hasta Spotify, desde el cine hasta el agua corriente; y deberá negociar su convivencia con la ambiciosa mujer que le sirve de “puente” en la época actual. Después de un comienzo incómodo, la pareja comienza a encontrar placer y consuelo en la compañía del otro, desarrollando una relación que es a la vez tierna, intensa y profundamente poco profesional; y los expatriados, a la deriva en una nueva era, forman amistades que los fundamentan y apoyan en el solitario siglo XXI, donde han sobrevivido a todos los que conocieron y amaron.

Cuando una conspiración más profunda en el Ministerio comienza a revelarse, el “puente” debe considerar lo que hará a continuación. ¿Salvará, o sacrificará a los inadaptados exiliados que tanto le importan?“.