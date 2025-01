La demoledora sentencia de Javier Olivares sobre Nacho Abad tras lo que ve en 'En boca de todos'

Si hace unos días, Javier Olivares no dudaba en alabar el gran trabajo de 'Noticias Cuatro' al explicar el aniversario de la liberación del campo de concentración de Auschwitz; ahora el creador de 'El Ministerio del Tiempo' no ha dudado en usar su cuenta de "X" para expresar lo que piensa de 'En boca de todos', el espacio de Nacho Abad.

En este sentido, cabe recordar que precisamente 'En boca de todos' y Nacho Abad son los teloneros de la primera edición de 'Noticias Cuatro con Alba Lago. Por ello, parece que Javier Olivares se ve obligado a ver el espacio previo cada mañana.

Y parece ser que a Javier Olivares no le gusta demasiado el magacín producido por Mandarina y que presenta Nacho Abad. O eso se deduce de la demoledora sentencia que ha hecho en su cuenta de "X" después de que Euprepio Padula publicara en su cuenta un fragmento de 'En boca de todos' con la vicepresidenta de un sindicato de policía femenista trans no normativo.

Javier Olivares dicta su sentencia al programa de Nacho Abad

Al dirigirse a Daniel Gallardo, Nacho Abad le preguntaba si "¿es un sindicato de policía trans no normativo lésbico?". "Tú ya lo sabes mi condición sexual, no sé de que te sorprendas", le contestaba su invitada. "Tú ya lo sabes, pero bueno yo te lo digo, Nacho me gustan las mujeres, soy muy lesbiana", le contestaba a modo irónico provocando la risa del presentador.

Justo después se ve como Sarah Santaolalla, colaboradora habitual de 'En boca de todos' se enfrentaba con Daniel Gallardo llamándole "gañán, jeta y un sin vergüenza" tratándole de retratarle y desmontarle por querer hacer daño al colectivo trans y a las mujeres.

Tras ver este fragmento compartido por Euprepio Padula, Javier Olivares no se lo piensa. "Lo de este programa y su presentador destila un hedor insufrible", sentencia el creador de series como 'El ministerio del tiempo' y 'ENA'.