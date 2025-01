A Javier Olivares le basta una frase al ver lo que ha hecho Alba Lago en 'Noticias Cuatro'

Este miércoles 29 de enero se cumplirá un año desde que Cuatro recuperó músculo informativo con el regreso de 'Noticias Cuatro' cinco años después de que Paolo Vasile decidiera eliminar los informativos de la segunda cadena de Mediaset. Y curiosamente ante este aniversario, Javier Olivares no ha dudado en decir lo que piensa del informativo que conduce Alba Lago.

Así, el creador de 'El Ministerio del Tiempo' se ha manifestado públicamente en su cuenta de "X" sobre una de las piezas que se pudieron ver este lunes en la edición de sobremesa de 'Noticias Cuatro' que conduce Alba Lago.

El informativo de sobremesa de Cuatro dedicó parte de su tiempo este lunes a hablar del aniversario de la liberación de Auschwitz pues este 27 de enero se cumplían 80 años. Así, 'Noticias Cuatro' analizó lo sucedido en el campo de concentración más famoso comparándolo con las deportaciones actuales de gobiernos como los de Meloni en Italia y Trump en EEUU.

La exquisita reflexión del subdirector de 'Noticias Cuatro' sobre Auschwitz

Fue José Luis Fuentecilla, el subdirector de 'Noticias Cuatro' el que analizó todo lo que se hizo en Auschwitz. "Estos 80 años coinciden con un momento, una deriva inquietante del mundo porque al fin y al cabo Auschwitz fue el destino final del nacionalismo extremo identitario y racista que en cierta manera que está resurgiendo. En Alemania está en ascenso una fuerza de extrema derecha nacionalista alentada por Elon Musk", reflexionaba.

"Soldados soviéticos liberaron Auschwitz y sin embargo Rusia no está invitado a la ceremonia por haber invadido Ucrania, algo que no se veía en Europa desde los tiempos de Hitler. Israel justifica su política de defensa a cualquier precio porque dice que nadie acudió a salvarles cuando les mataban en Auschwitz. Y paradójicamente eso termina arrasando la franja de Gaza en algo que Amnistía Internacional ha calificado de genocidio, el mismo crimen que Hitler perpetró contra los judíos en Europa. Y este fin de semana Trump hablaba de vaciar Gaza de palestinos. ¿Me pregunto si eso no le recuerda a la limpieza étnica que era tan del gusto de los nazis?", sentenciaba el subdirector de 'Noticias Cuatro' en esta pieza muy aplaudida.

Javier Olivares alaba lo visto en el informativo de Alba Lago

Así, Javier Olivares, creador y director de series como 'Isabel' o 'El Ministerio del Tiempo' no ha dudado en aplaudir el trabajo realizado por 'Noticias Cuatro' yendo incluso más allá. "Sin duda, Noticias Cuatro son los mejores informativos de nuestra tele actual. De lejos", recalca.