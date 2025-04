David Cantero habla ahora en estos sorprendentes términos de Mediaset tras su abrupta despedida

Están a punto de cumplirse dos meses desde que conocimos la salida de David Cantero de 'Informativos Telecinco' tras casi quince años formando parte de la cadena de Mediaset. Desde entonces, el presentador no ha parado de hablar en entrevistas sobre los motivos de su salida.

En los primeros días desde que se conoció la noticia de su ruptura con Mediaset, el presentador quiso ser prudente. Pero en las últimas semanas, el periodista dejó claro que fue Mediaset quien se deshizo de él. "Son cosas que pasan en las empresas y que son totalmente lícitas. La empresa quiere hacer reajustes económicos, me dicen queremos que cobres menos, bueno pues no, ya está llegamos a un acuerdo y ya está es una salida pactada", aseguró en 'La ventana' de la Cadena SER.

De esta forma, David Cantero no ha dudado en destapar los motivos por los que fue despedido de Mediaset tras quince años. Desde entonces, el periodista no ha dejado de dejar claro que no piensa jubilarse y que está abierto a recibir ofertas. De hecho, hace unos días confesaba en RNE que había recibido varias y que podría volver a trabajar próximamente.

Pero en este tiempo de descanso, David Cantero está aprovechando para ver mucha televisión. Y estos días en los que la actualidad está revuelta por la muerte del Papa Francisco, el presentador no ha dudado en alabar a sus ex compañeros de Mediaset.

Y es que precisamente su hijo Álvaro Berro ha sido uno de los enviados especiales de 'Noticias Cuatro' a Roma para cubrir la muerte del Pontífice. Allí, el copresentador de 'Noticias Cuatro 1' ha coincidido con Isabel Jiménez, la que fuera compañera de su padre en 'Informativos Telecinco'. Hace unos días ella subía una foto junto al joven y Cantero ya se pronunciaba.

Pero ahora, David Cantero ha sorprendido al lanzar un post en el que pone en valor el gran trabajo de sus ex compañeros de 'Noticias Cuatro'. "Alba Lago, Lidia Camón, Álvaro Berro, José Luis Fuentecilla, y todo el equipo de Noticias Cuatro, con Juan Pedro Valentín al frente, haciendo unos informativos impecables, modernos, cercanos, diferentes, ¡de lo mejor!", escribía el presentador.