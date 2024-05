Los 13 grandes estrenos de mayo en Netflix, Prime Video, Movistar Plus+, Disney+ o Apple TV+

Como cada año, llega el mes de mayo con un principio lleno de festivos. Y sí, algunos los usarán para irse de puente, de esos largos que duran casi una semana, pero otros se quedarán en casa y aprovecharán para ponerse al día con todas esas series acumuladas. O esos nuevos estrenos que nos llegan en todas las plataformas como Netflix, Prime Video, Disney Plus o Movistar Plus+.

Hay que destacar que, en este mes, no tendremos casi novedades en HBO MAX, pero todo tiene su razón de ser. Y es que a partir del 21 de mayo, todo cambia en la plataforma, convirtiéndose en MAX, reestructurándolo todo y trayendo nuevo contenido. Incluso los Juegos Olímpicos. Mientras, deja espacio al resto de servicios de streaming, y nos llegan muchos estrenos de ficción española. Porque ahí tenemos la ‘Marbella’ de Hugo Silva, que tendremos desde el 2 de mayo en Movistar Plus+. También la apuesta de Disney+ con ‘Las largas sombras‘; ‘Ni una más‘, serie repleta de jóvenes promesas, que estrenará Netflix, o ‘Atasco‘ una serie coral que llega a Prime Video.

Pero si hay un estreno importante en este mes de mayo, es sin duda el esperadísimo regreso de ‘Los Bridgerton’, que vuelve con una temporada 3 con ganas de darle la vuelta a todo. Y, por supuesto, darnos una buena ración de romanticismo de época. Además de la vuelta de ‘Campamento Cretácico‘ en Netflix o una nueva encarnación del ‘Doctor Who‘. Eso sí, desde aquí queremos romper una lanza a favor de la nueva serie que nos llega desde Corea: ‘The 8 Show‘, porque tiene toda la pinta de ser la próxima ‘El juego del calamar‘.

Marbella

Sinopsis: César es un abogado de éxito afincado en Marbella, el centro de operaciones de una intricada red de bandas criminales que operan en la Costa del Sol. Un entramado complejo en el que se mezclan múltiples nacionalidades, delitos tradicionales y cibernéticos, capos de la vieja escuela y jóvenes que llegan para imponer nuevas normas.

Hugo Silva es siempre un sí, esté en el proyecto en el que esté. Si añadimos thriller con mafias marbellís, humor negro negrísimo y una factura visual de 10, ahí tenemos ‘Marbella’, la nueva serie de Dani de la Torre y Alberto Marini. Ambos responsables de ‘La Unidad’ y ‘La Unidad: Kabul‘. Además, la serie de Movistar Plus+ se basa en una investigación real, llevada a cabo por los periodistas Nacho Carretero y Arturo Lezcano. Porque ya sabemos que, en la Costa del Sol, había instalada una mafia que operaba muchas veces con impunidad total.

«Yo creo que el tema de las bandas en Marbella y de lo que sucede y de los narcotraficantes, al final no penaliza políticamente porque no hay repercusión social», explica Dani De la Torre al hablar de ‘Marbella’. Podremos ver todo eso en la serie de Movistar Plus+, cuyo seis episodios tendrán un reparto liderado por Hugo Silva, rodeado de nombres como Ana Isabelle y Khalid El Paisano, completan el reparto de la ficción Aurora Moroni, Elvira Mínguez, Manuela Calle, Mohamed Said, Daniele Fileti y Fernando Cayo.

Plataforma: Movistar Plus+

Fecha estreno: 2 de mayo

Materia Oscura

Sinopsis: Seguimos la historia de Jason Dessen, físico, profesor y padre de familia. Una noche, caminando de vuelta a casa por las calles de Chicago, Jason es secuestrado y trasladado a una versión alternativa de su propia vida. El asombro se transforma rápidamente en pesadilla mientras intenta volver a su realidad a través del impresionante abanico de historias que podría haber vivido. En este laberinto de universos, Jason se embarca en un viaje angustioso para recuperar a su verdadera familia y salvarla del enemigo más aterrador y poderoso que se puede imaginar: él mismo.

Basada en la aclamada novela de Blake Crouch, creador entre otras de ‘Wayward Pines’, la nueva serie de Apple TV+ es ‘Materia Oscura’ y pretende dar un puñetazo en la mesa en el género de los dramas de ciencia-ficción. Porque Apple lleva intentándolo mucho, pero salvo ocasiones especiales (‘Fundación’), no acaba de dar con la tecla. Quizá con ‘Materia Oscura’ lo consiga, sobre todo gracias a su protagonista, un Joel Edgerton que siempre se implica hasta el final en sus personajes.

Creada por el propio Crouch junto a Jacquelyn Ben-Zekry, Megan McDonnell e Ihuoma Ofordire, ‘Materia Oscura’ cuenta con Jennifer Connelly y Alice Braga entre sus protagonistas. Eso sí, en su planteamiento recuerda por momentos a la infravalorada ‘Counterpart’, serie de HBO MAX con J.K. Simmons.

Plataforma: Apple TV+

Fecha estreno: 9 de mayo

El rey del cachopo

El rey del cachopo, en su salsa. / NETFLIX

Sinopsis: El Rey del Cachopo fue uno de los casos más mediáticos de los últimos años. Las televisiones y medios de toda España se hicieron eco de la truculenta historia, en la que César Román, conocido coloquialmente como ‘El Rey del Cachopo’, fue juzgado y condenado por asesinar y descuartizar a su pareja Heidi Paz. Esto destapó una telaraña de secretos, falsas identidades, crímenes y el relato de un personaje que vivía entre la fantasía y la realidad.

Uno de esos casos truculentos que tanto nos gustan, y que tan bien sabe hacer Netflix, porque dominan los true crime como nadie. Estamos hablando de César Román, asesino de Heidi Paz en 2018, y que actualmente cumple condena en la prisión de Soto Del Real. El morbo está presiente como siempre, y además esta docuserie que contará con el testimonio tanto del asesino como el de la madre de la víctima, tiene la dirección de un experto en el género: Román Parrado, director de la docuserie ‘El asesino de la baraja’. Uno de esos éxitos que Netflix produce como churros, y que claramente funcionará y se colará entre lo más visto de la plataforma. Sobre todo después de éxitos como ‘El caso Asunta‘ o ‘Mi reno de peluche’.

Plataforma: Netflix

Fecha estreno: 10 de mayo

Las largas sombras

Sinopsis: Cuenta la historia de un grupo de mujeres cuyas estables vidas de éxito se ven sacudidas repentinamente por la aparición de los restos mortales de una de sus compañeras de instituto, desaparecida durante el viaje de fin de curso a Mallorca veinte años atrás.

La primera serie como directora de la galardonada cineasta Clara Roquet es la serie ‘Las largas sombras’, y está liderada por Elena Anaya, Marta Etura, Belén Cuesta, Itziar Atienza e Irene Escolar. Un reparto de ensueño que adapta la novela homónima de Elia Barceló. Disney Plus vuelve a traernos un thriller liderado por un reparto de femenino, en la línea de ‘Tú también lo harías’. «El corazón de la serie está en la complejidad de la amistad femenina, una amistad sanadora, alejada de clichés, un lugar en el que ‘ser tú misma’, afirma Itziar Atienza, una de las protagonistas de ‘Las largas sombras’.

Plataforma: Disney Plus

Fecha estreno: 10 de mayo

Doctor Who (Temporada 15)

Sinopsis: El Doctor y su compañera Ruby Sunday viajan a través del tiempo y el espacio, viviendo aventuras desde la época de la Regencia en Inglaterra hasta mundos futuros asolados por la guerra.

El fichaje de Ncuti Gatwa como la nueva encarnación del Doctor ha sido un hito para la historia de la serie. Porque se ha convertido en el primer doctor negro. Y es curioso que haya tardado tanto una serie que siempre se ha caracterizado por la diversidad y mostrarnos un sinfín de diferentes universos. A pocos días de que se estrene esta nueva temporada en Disney Plus, el joven actor, que descubrimos en ‘Sex Education’ y vimos como Ken en la película de ‘Barbie’, ya está rodando la segunda temporada. Y ha dejado claro que va a seguir en la serie, mínimo una temporada más.

¿Romperá la regla no escrita de los doctores, que nunca han durado más de tres temporadas? La expectación de estos nuevos episodios es enorme, sobre todo por ver a un actor tan joven como Ncuti desenvolviéndose como uno de los personajes más queridos de la historia de la televisión británica. Eso sí, los haters ya tienen los cuchillos afilados. Pero quizá debamos dejar de hacer caso a esa gente que lo único que busca es hacer ruido, ¿verdad?

Plataforma: Disney Plus

Fecha estreno: 11 de mayo

Killing It

Sinopsis: Un hombre hará cualquier cosa para hacer realidad su sueño americano, incluso competir en una caza de pitones patrocinada por el estado.

Sí, quizá la premisa sea una de las más surrealistas que hayamos leído en mucho tiempo. Pero la nueva comedia de Dan Goor y Luke Del Tredici, los creadores de la desternillante ‘Brooklyn Nine Nine’, funciona. No solo por su guión y su humor, a veces demasiado chapucero, sino por la química brutal entre sus dos protagonistas: Craig Robinson, al que conocemos gracias a ‘The Office’, y Claudia O’Doherty, a la que pudimos ver en Netflix en la serie ‘Love’. Por ahora solo nos llega la primera temporada, aunque ya hay estrenada una segunda. Puede que vaya a pasar algo desapercibida, pero nunca está de más sumergirse en una serie de comedia tan atípica como esta.

Plataforma: Movistar Plus+

Fecha estreno: 11 de mayo

Los Bridgerton (Temporada 3 Parte 1)

Sinopsis: La tercera temporada se centrará en la historia de amor entre Colin Bridgerton (Luke Newton) y Penelope Featherington (Nicola Coughlan). Penelope finalmente ha tirado la toalla en su largo enamoramiento por Colin. Sin embargo, ha decidido que es la hora de encontrar un marido, preferiblemente uno que le dé la independencia para continuar con su doble vida como Lady Whistledown, lejos de su madre y hermanas. Pero los intentos de Penelope por triunfar en el mercado nupcial fracasan estrepitosamente.

‘Los Bridgerton’ es una de las grandes series de Netflix de los últimos años. Con la productora de Shonda Rhymes (Shondaland) de apoyo, esta adaptación de las novelas de Julia Quinn llega con su tercera temporada, dividida en dos partes. Una nos llega en mayo y la otra en junio. Estrenada dos años después de su segunda temporada (aunque tuvimos entre medias el spin-off ‘La reina Carlota‘ que tan bien funcionó), la expectación está siendo brutal. Porque estamos deseando saber más sobre ese romance entre Colin y Penelope. Además, tenemos nueva showrunner en la serie de Netflix, Jess Brownell, así que esperamos una nueva visión, diferente, a las dos primeras temporadas. ¿Hay ganas de volver?

Plataforma: Netflix

Fecha estreno: 16 de mayo

The 8 Show

Sinopsis: Ocho personas necesitadas de dinero son invitadas para participar en el reality show Money Game. Las ocho personas deben permanecer en el estudio, que no consiste más que en paredes de hormigón. Si son capaces de aguantar allí cien días, podrán repartirse a partes iguales el premio de 44.800 millones de wones. Pero todo lo que gasten, incluidas necesidades como comida, agua, electricidad, cuesta mil veces más que los precios normales y se deduce del premio ganador.

Volvemos a una nueva serie coreana en Netflix. Esta vez, un nuevo reality con tramas y reglas absolutamente desquiciantes. Puede funcionar bien, y convertirse en nuestra nueva obsesión (algo al nivel de ‘El juego del calamar‘), o quedarse a medio camino de ser un éxito, como ‘La paradoja del asesino‘ o ‘Parasyte‘. El tiempo lo decidirá. La serie creada y dirigida por Han Jae-rim, está protagonizada por Ryu Jun-yeol, Chun Woo-hee, Park Jeong-min, Lee Yul-eum, Park Hae-joon, Lee Zoo-young, Moon Jeong-hee y Bae Seong-woo.

Una nueva obsesión que puede que desemboque en un nuevo éxito para la plataforma, que sigue buscando incansablemente desde que nos enfrentamos hace ya unos años año famoso calamar.

Plataforma: Netflix

Fecha estreno: 17 de mayo

Atasco

Sinopsis: Un gran atasco generador de un gran caos interrumpe los planes de miles de ciudadanos a las afueras de Madrid. Esta situación cotidiana será el punto de partida para tramas inesperadas, cómicas y emotivas.

Rodrigo Sopeña, director de la miniserie ‘Sin novedad’, nos presenta una nueva historia coral que es bastante sorprendente que nunca se hubiera planteado. Una serie de historias entrelazadas todas unidas por un atasco. El reparto es impresionante: Edu Soto, María León, Antonio Resines, Ana Wagener, Arturo Valls, Luisa Gavasa, Silma López, Carmen Ruiz, Toni Acosta, Roberto Álamo, Jorge Sanz, Anabel Alonso, Pedro Casablanc, Iván Massagué, José Mota, Elena Ballesteros, Gonzalo de Castro, Álex García, Fele Martínez, Henar Álvarez y Manuel Manquiña.

Plataforma: Prime Video

Fecha estreno: 24 de mayo

Jurassic World: teoría del dinocaos

Sinopsis: La pandilla del Campamento Cretácico se junta para desentrañar un misterio tras descubrir una conspiración global que pone en peligro a los dinosaurios… y a ellos mismos.

Quizá la serie de animación de Netflix ‘Campamento Cretácico’ no tuviera la repercusión esperada. Aún así, consiguió llegar a las cinco temporadas y más de 30 episodios. Su grupo de adolescentes protagonistas fue creciendo según avanzaban los capítulos, y sirvió a la perfección de puente entre la trilogía de películas. Y muchas veces, la serie tuvo mucho más corazón que las propias historias en acción real.

Ahora Netflix retoma la historia años después, con los protagonistas ya más adultos (aunque tampoco tanto), y tienen que hacer frente a una nueva conspiración con dinosaurios, cómo no, implicados. Técnicamente se situaría en algún punto entre ‘El reino caído’ y ‘Dominion’. Solo esperamos que sea más interesante que esta última que, pese a traer al reparto original, sí que fue un auténtico ‘dinocaos’.

Plataforma: Netflix

Fecha estreno: 24 de mayo

Big Boys (Temporada 2)

Sinopsis: Jack, tímido y retraído, ha pasado el último año en casa con su madre. Ha estado de luto por la muerte de su padre, pero ha llegado el momento de que se matricule en la universidad, donde conoce a su compañero de habitación, el estudiante maduro Danny, y surge una amistad inesperada.

Todos tenemos en mente ‘Heartstopper‘ y lo que ha hecho por hacer más comerciales y más cute las series sobre adolescentes del colectivo LGTBI (aunque casi siempre centradas en protagonistas gays). Ahí están los ejemplos de ‘Con amor, Víctor’ o incluso la película ‘Rojo, blanco y sangre azul’. Pues ‘Big Boys’ digamos que es la respuesta británica a esa ingenuidad que tiene la serie de Netflix. En esta serie, encontramos a un chico gay que comienza la universidad y comparte habitación con un chico un poco más mayor y hetero.

La amistad que surge entre ellos es maravillosa, y la comedia (típico humor inglés) se cuela entre las rendijas de problemas de salud mental, homofobia y hacer frente al mundo adulto. Una comedia con tintes de drama creada por Jim Archer y Jack Rooke cuya primera temporada ha sido aplaudida por la crítica. De hecho, tuvo dos nominaciones a los premios BAFTA y ahora, gracias a Filmin, nos llega una esperadísima segunda temporada.

Plataforma: Filmin

Fecha estreno: 28 de mayo

Eric

Sinopsis: Nueva York años 80. Narra la búsqueda desesperada que emprende un padre cuando Edgar, su hijo de nueve años, desaparece por la mañana de camino al colegio. A Vincent, uno de los marionetistas más destacados de Nueva York y creador de una popularísima serie televisiva infantil, le cuesta horrores lidiar con la pérdida de Edgar y está cada vez más angustiado e inestable. Se odia a sí mismo y se culpa de la desaparición. En ese estado, se aferra a los dibujos que hacía su hijo de un monstruo azul, una marioneta llamada Eric, convencido de que si logra que Eric salga por la tele, Edgar volverá a casa. El comportamiento de Vincent, cada vez más destructivo, lo distancia de su familia, de sus colegas y de los policías que intentan ayudarlo. Será Eric, ese delirio fruto de la necesidad, quien se convierta en su único aliado en la lucha por traer a su hijo a casa.

¿Cómo no va a gustarnos una serie de Netflix con Benedict Cumberbatch como protagonista? De hecho, ¿cómo no va a gustarnos una serie con Benedict Cumberbatch? Sobre todo si nos lleva a la Nueva York de los años 80 y está dirigida por Lucy Forbes, creadora de ‘The end of the f***** world’. En esta serie de Netflix, también encontramos a Abi Morgan como creadora, que tiene en su curriculum series y películas como ‘The Hour’, ‘The Split’ o ‘Las sufragistas’.

Plataforma: Netflix

Fecha estreno: 30 de mayo

Ni una más

Sinopsis: Unos días antes de la semana de exámenes finales de segundo de bachillerato, Alma, una adolescente de 17 años, conflictiva, mala estudiante y con baja autoestima, extiende frente a la fachada de su instituto una tela blanca donde la noche anterior ha escrito en grandes letras de color rojo: “Cuidado. Ahí dentro se esconde un violador”. ¿Cómo y cuándo ha sucedido esa agresión sexual? ¿Quién es ese violador? ¿Quién es la víctima? ¿Es verdad lo que denuncia Alma o es mentira? Para averiguar las respuestas a estas preguntas hay que viajar cinco meses atrás en el tiempo. Ahí es donde comienza esta historia.

Llega el que quizá sea el proyecto más esperado de Netflix del mes de mayo. Porque su trío de protagonistas está de moda (muy de moda). Ahí encontramos a Nicole Wallace, una de las estrellas de ‘Culpa mía‘; Clara Galle (‘A través de mi ventana’) y la debutante Aïcha Villaverde. Además, el planteamiento ya da pie a que nos encontremos con un proyecto diferente que, de funcionar, podría generar un nuevo éxito de varias temporadas para la plataforma.

Con algunas similitudes con la maravillosa ‘Cruel Summer’ (al menos la primera temporada), esta nueva serie nos llega producida por José Manuel Lorenzo, que también está detrás de ‘Las largas sombras’. Y como creadora encontramos a Isa Sánchez, que ayuda a adaptar la novela de Miguel Sáez Carral.

Plataforma: Netflix

Fecha estreno: 31 de mayo

