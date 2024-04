Crítica ‘Perverso’: la nueva serie de Prime Video se queda a medio gas con un Iván Massagué soberbio

Amazon Prime Video vuelve a apostar por nuestra ficción. Es una de las plataformas que más busca dar nuevas historias hechas en España. Ahí tenemos los casos de ‘Reina Roja’ (un auténtico éxito internacional) o ‘Memento Mori’, la serie de Yon González que hace poco confirmó su segunda temporada. Thrillers que dejan con ganas de más, y que están ayudando a dar a conocer nuestra ficción en el resto del mundo. Es la principal ventaja de las plataformas de streaming. Y este viernes 19 de abril llega una nueva propuesta, ‘Perverso‘, que se estrena con una primera temporada de 8 episodios.

Creada por Alonso Laporta, y desarrollado por el propio Laporta, junto a Gustavo Ron y Ángela Armero, ‘Perverso’ es en realidad el spin-off de ‘Parot’, ficción que se estrenó en 2021, y que trataba la derogación de la doctrina Parot, y cómo afectó a muchos criminales. ‘Perverso’ continúa la historia, aunque sus creadores insisten en que no es necesario haber visto ‘Parot’ para poder ver esta nueva producción. Su principal protagonista, el criminal Haro, interpretado con brillantez por Iván Massagué, ya aparecía en la anterior serie, pero aquí cobra mucho más protagonista.

De hecho, su personaje es lo mejor de ‘Perverso’. Y sobre todo la actuación de Iván Massagué, que siempre nos tiene acostumbrados a personajes más cómicos. En este caso, su Haro porta una enorme presencia, un increíble magnetismo y eso hace que, cada vez que está en pantalla, la serie gana enteros. Pero cuando ‘Perverso’ se centra en otras tramas, pierde mucho fuelle e interés. Por otro lado tenemos a Kira Miró, que da vida a la jueza Lucía Vergara. La actriz ya ha demostrado muchas veces lo solvente que es en cada proyecto en el que aparece, y su paso por la serie de Prime Video no es una excepción. Pero su personaje es tan tópico, reproduce tantos clichés del género, que acabas por no creerte ninguna de las frases insulsas que tiene que interpretar.

¿De qué va ‘Perverso’?

Haro, un refinado y maquiavélico aristócrata que cumple condena por violación y asesinato, es amenazado de muerte por Óscar, un secuestrador que actúa contra la élite empresarial mediante un retorcido juego psicológico de crueldad y torturas. Aprovechando esa conexión, Haro negocia beneficios penitenciarios a cambio de colaborar en la investigación de los secuestros. Al frente del caso se encuentra Lucía Vergara, la mediática jueza que, diez años antes, consiguió encarcelarle. Y lo que realmente quiere Haro es utilizar la oportunidad para vengarse de ella.

Entre esa élite de ricos contra los que actúa el secuestrador destaca Mariana Urbina, una sofisticada mexicana que gestiona el patrimonio de las grandes fortunas latinoamericanas que han llegado a Madrid. Por sus privilegiados contactos entre las altas esferas, la terrible amenaza del secuestrador acabará cruzándose en su destino.

Un thriller repleto de clichés

‘Perverso’ funciona a ratos. Está bien rodada, a pesar de su falta de riesgo en el apartado visual y, sobre todo, en su guión. Falta dramatismo, falta profundidad, y si una serie solo se dedica a reproducir cosas ya vistas, hace que el interés por parte del público se pierda demasiado pronto. Es verdad que hay giros interesantes (que no podemos desvelar), pero la gran parte de estos se ven venir desde lejos. Entonces, ¿realmente tienen impacto? ¿O se queda todo a medio gas?

No podemos decir que ‘Perverso’ sea una serie mal rodada, ni mucho menos. Pero toma cero riesgos. Porque cuántas veces hemos visto ciertas escenas que se reproducen en todos los dramas criminales, como el montaje paralelo entre un secuestrador y la policía para encontrar su guarida. Oh, sorpresa, no es el mismo lugar.

El primer episodio comienza con un Haro que asusta, pero que da la impresión de ser un criminal que ya conocemos, al que ya hemos visto en cientos de series y películas. Tras esa primera escena, entramos en una fiesta en la que ya conocemos al personaje de Jan Cornet (‘La piel que habito’), que será el enemigo a batir por los protagonistas. Su Óscar Ortiz podría haber dado mucho más de sí, y no por culpa de Cornet, que resuelve muy bien cada giro mal llevado de la historia.

Haro y Lucía, frente a frente. / PRIME VIDEO

Tramas secundarias que restan

Claramente, lo mejor de la serie, como ya hemos dicho, es el personaje de Haro y la interpretación de Iván Massagué. Aunque ‘Perverso’ no acaba de profundizar ni en su perfil psicológico ni en las motivaciones de las acciones que lleva a cabo. Eso hace perder fuerza al conjunto, al igual que las tramas de personajes secundarios. Sí, entendemos que es para dar un poco más de coralidad a la historia pero acaba lastrando el conjunto y perdiendo el foco principal: la venganza de Haro y sus motivaciones.

La más similar a ‘Perverso’ podría ser ‘Memento Mori’, aunque la interpretación de Yon González se deja ir mucho más que la de Massagué. Poco a poco la serie va ganando en ritmo, y a partir del final del episodio tres, todas las piezas comienzan a funcionar mucho mejor. De hecho, hasta el desenlace de la serie deja una especie de cliffhanger que podría dar pie a una hipotética segunda temporada. Todo dependerá del éxito de una serie que llega con nula promoción por parte de la plataforma.

Así que ‘Perverso’ es una serie que podría haber mejorado la fallida ‘Parot’, pero que por falta de riesgo (o de saber hacer), no acaba de dar con las teclas precisas para darnos un thriller a la altura.