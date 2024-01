Crítica ‘Serrines, madera de actor’: la nueva comedia de Antonio Resines donde todo suena a viejo

Antonio Resines, a diferencia del protagonista de su nueva serie, Serrines, sí que es un actor que goza de gran popularidad. Pero no solo es eso, sino que además es uno de los grandes intérpretes de nuestro país. No solo ha ganado un Premio Goya, sino que además fue presidente de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España. Así que cuanto su salud peligró debido al COVID-19, España se paralizó. Por suerte, consiguió salir adelante y, desde entonces, no ha parado de trabajar. Primero nos llegó su serie ‘Sentimos las molestias‘, y ahora llega ‘Serrines, madera de actor’, para Prime Video, que se estrena este 12 de enero. Y además, podrán verse sus dos primeros episodios en abierto en el canal de Factoría de Ficción a partir de las 22.30 horas.

Resines no está solo en la serie, porque le acompaña un reparto de lujo: Jorge Sanz, Lucía de la Fuente, Marta Flich, Luis Bermejo, Teté Delgado, Jaime Pujol, María Morales, Ginés García Millán, Carmen Ruiz, Canco Rodríguez, Jesús Castejón, Mar Abascal y Ana Morgade. Y entre todos ellos destacan Jorge Sanz, como contraste perfecto al protagonista principal, y un Ginés García Millán muy divertido, que se sale un poco de sus papeles habituales. Pero lo importante es: ¿merece la pena ver la serie ‘Serrines, madera de actor’? ¿Es una serie necesaria o quizá… se ha quedado anclada en un tiempo ya pasado?

El proyecto es una idea original de Ángel Cañas y David Cavanilles, dirigida por Jaime Botella, y con guion de Germán Aparicio y Javier Aguayo. Y sí, sinceramente, esa ausencia de mujeres en el grupo principal de creadores se nota en varios aspectos de la narración.

¿De qué va ‘Serrines, madera de actor’?

Cuando está a punto de protagonizar el reboot de esa serie con la que se hizo conocido, Serrines deja en la estacada al servicio de streaming que lo produce y decide dar un nuevo enfoque a su carrera. Para ello, y pese a que siempre ha sido reticente a tener representante, contrata a la hija de su primo y le encarga que le busque obras sesudas en las que pueda interpretar un papel que le consagre como actor. Sin embargo, una circunstancia inesperada le llevará a aparcar sus pretensiones y participar en campañas publicitarias de productos de segunda, entre otros trabajos, para continuar sobreviviendo.

Una buena idea que se queda a medias

El planteamiento es sencillo. El actor Antonio Serrines debe grabar un docureality sobre su día a día ya que ha aceptado hacer una nueva temporada de la serie que le dio la fama: ‘Los Tocino’. Pero siendo el hazmerreír de su profesión, recién divorciado y sin encontrar su sitio en la vida, decide dar un giro radical a todo, abandonar el proyecto, y buscar proyectos más serios. Spoiler: sale regular. La serie es un conjunto de lugares comunes, que ya hemos visto otras veces, y mejor planteados. Aquí Antonio Resines vuelve a interpretarse a sí mismo. Y sí, eso se le da de lujo. A ver, no decimos que el actor sea igual que Serrines, sino que vuelve a hacer uso de todos sus tics.

La serie está repleta de referencias a trabajos pasados, y muchas veces parece que estemos viendo a Diego Serrano, patriarca de ‘Los Serrano‘, que a un nuevo personaje. Y claro, ese tipo de humor y de serie se quedó en la primera década de los 2000. Ahora, todo suena a viejo, a humor facilón y reciclado. ¿En 2024 seguimos tratando de hacer gracia con chistes sobre minorías? Puede hacerse bien, por supuesto, si no tiras a lo fácil y ya está. Porque cuando ‘Serrines’ trata de ser una serie irreverente, se queda a medias, y tira de lo mismo de siempre.

Antonio Resines y Jorge Sanz en ‘Serrines’. / PRIME VIDEO

No todo es malo en la serie de Prime Video, ni mucho menos. Pero recuerda a otra serie del actor, ‘Sentimos las molestias’, que sabe llevar la situación mucho mejor, atando un poco más en corto a Antonio Resines, y aprovechando más sus virtudes. Incluso la premisa es similar, con un Jorge Sanz haciendo las veces de Miguel Rellán.

Jorge Sanz y Antonio Resines, química a rabiar

Y precisamente el propio Jorge Sanz es lo más interesante de ‘Serrines, madera de actor’. Porque se entiende a la perfección con Antonio Resines. Los dos son grandes amigos desde hace mucho, y esa química traspasa la pantalla. Se conocen bien, saben cuales son los puntos fuertes de cada uno, y sus escenas juntos son lo mejor de la serie.

Entre el resto del reparto destaca un muy divertido Ginés García Millán (al que veremos próximamente en ‘Un vivo menos en Canarias’), que cambia un poco su registro y nos da un personaje que contrasta muy bien con el de Serrines. La serie juega mucho sobre los tópicos de ‘pez fuera del agua’, de enfrentamiento entre nuevas generaciones y viejas glorias. No siempre sale bien parado. Hay momentos de lucidez, ya que llevan muchas situaciones al absurdo (el blackface del personaje al presentarse al casting de ‘Othello’), pero pocas veces sabe rematar la broma hasta el final.

‘Serrines, madera de actor’ es una serie divertida para los fans del actor, y que en otras manos podría haber sido mucho mejor. Quizá más sutil y menos burda. Pero mucho de ello parece hecho en piloto automático, y sí, esta historia la hemos visto otras veces, mejor resuelta.