Marta Flich tiene que aclarar en nombre de ‘GH VIP’ el polémico comentario de Marta Castro

La casa de Guadalix de la Sierra es la casa más famosa de España y, como tal, toda España se entera de todo lo que sucede en ella. Si algo consigue ‘GH VIP 8’ es que nada de lo que pasa dentro de la casa pase desapercibido. Así ha ocurrido con un inoportuno comentario de Marta Castro sobre Asturias que ha indignado a parte de la audiencia.

Lo cierto es que la audiencia ya ha podido ser testigo de varios comentarios fuera de lugar de Marta Castro en la casa de ‘GH VIP 8’, algunos incluso señalados de racistas: «Se piensa que esto es ‘Laura en América’ y no hija, estás en España. Y ojalá mañana España lo vea y te mande a tu casa. A México, a Cancún, a Cuba o a Móstoles».

No obstante, este no ha sido el comentario que más polémica ha generado. En la casa de Guadalix de la Sierra, Marta Castro hacía un comentario sobre Asturias que no ha gustado a muchos, incluso a políticos. «¡Joder! ¡Huele como a vaca! ¡Huele como Asturias!», decía la concursante al salir al patio que tienen en la casa de ‘GH VIP 8’.

Este comentario no gustaba a muchos, incluido al presidente del principado, Adrián Barbón: «No sé quién es esta señora y tampoco me importa lo más mínimo, pero ya le gustaría a ella saber realmente a qué huele Asturias, disfrutar de nuestros espacios naturales o sentir el olor de la yerba cuando llega la época de siega. En fin», escribía este en X (Twitter).

Por la repercusión que han generado las declaraciones de Castro, Marta Flich ha decidido cortar en seco la gala de ‘GH VIP 8’ para hacer referencia a este asunto. «¡Qué maravilla de vídeo y qué maravilla de paisajes! Por cierto, un saludo para el presidente de Asturias, Adrián Barbón, que te mando un beso», ha dicho la presentadora.

«Gracias por ser gran seguidor del programa, que pusiste un tuit. Ya sabemos que no te gustó mucho un comentario de tu paisana Marta, que dijo que Guadalix olía a vaca, como Asturias. No creemos que lo haya dicho con mala intención», ha rematado, saliendo en defensa de la concursante. Y ha añadido: «Para nosotros es un orgullo trabajar en plena sierra madrileña. ¡Vivan las vacas y viva Asturias!».