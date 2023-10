Una concursante de ‘GH VIP’ desvela la orden que los altos mandos de Telecinco les han dado

En la nueva Telecinco no hay cabida para programas ni para colaboradores polémicos, como Kiko Matamoros o Kiko Hernández. En medio de esta remodelación, hace unas semanas Mediaset estrenó la octava edición de ‘GH VIP’. Pero, eso sí, con una serie de normas que todos los concursantes deben cumplir.

En una conversación con Zeus Tous, Marta Castro ha desvelado las intenciones de Telecinco con un reality tan polémico como ha sido siempre ‘Gran Hermano’, en el que las discusiones, peleas y los edredonings eran el alma del reality. Según la concursante, la intención de la cadena era hacer una versión más dulcificada.

«A mí me dijeron que éramos estos perfiles. Me dijeron: ‘Marta, quieren un perfil muy blanco'», le decía la novia de Rodri Fuertes a su compañero en el jardín de la casa. La mayoría de los concursantes están convencidos de que los perfiles polémicos como Laura Bozzo o Álex Caniggia no funcionan.

La directriz de Telecinco a los concursantes de ‘GH VIP’

Nada que ver con la realidad. Y es que, en las redes sociales quienes más están dando de que hablar son la presentadora peruana y el joven argentino. Si bien, los datos de audiencia demuestran que la versión blanca y familiar de ‘GH VIP’ no funciona en Telecinco, así como tampoco están funcionando los nuevos programas, como ‘TardeAR’ o ‘El musical de tu vida’. Por el momento, el único que se salva de estos bajos datos de audiencia es ‘Got Talent’, líder en la noche del sábado.

Por otro lado, Oriana Marzoli, en su último confesionario antes de abandonar la casa de Guadalix, confirmaba que a los concursantes les habían dado la orden de ser suaves y no dedicarse insultos ni comentarios ofensivos. De hecho, la venezolana se quejaba de que Álex le había insultado con la palabra ‘ridícula’, mientras que a ella no la dejaban responderle. Incluso llegó a amenazar a la organización con no parar de pronunciar insultos para que no pudieran emitir ningún momento del día.