Hasta el presidente de Asturias clama al cielo ante lo visto en ‘GH VIP’ con Marta Castro

Marta Castro se está echando a casi toda la audiencia de ‘GH VIP 8‘ en contra. Si ya su actitud y comentarios dentro de la casa dejaban mucho que desear, una de sus últimas declaraciones en el reality ha hecho reaccionar incluso a Adrián Barbón, el Presidente de Asturias tras ver la crítica que lanzaba la concursante a su comunidad.

Hace unos días, Marta Castro ya soltaba algún comentario racista hacia Laura Bozzo. «Se piensa que esto es ‘Laura en América’ y no hija, estás en España. Y ojalá mañana España lo vea y te mande a tu casa. A México, a Cancún, a Cuba o a Móstoles», le soltaba la concursante a la presentadora peruana.

«No te voy a contestar mi reina de la alta sociedad porque yo soy del pueblo, no soy de tu clase», le contestaba Laura Bozzo. «Se te nota, se te ve», le replicaba Marta Castro. «Gracias a dios aristócrata», le espetaba la peruana a su compañera que también tuvo un comentario despectivo hacia Álex Caniggia al decir que tuvo «algún tipo de tara en su infancia».

El polémico comentario de Marta Castro sobre Asturias

Pero lejos de quedarse ahí la cosa, la que fuera pareja de Fonsi Nieto y actual novia de Rodri Fuertes, el ex de Adara Molinero, tuvo un comentario completamente desafortunado hacia los asturianos que ha indignado a muchos. Incluido el presidente de Asturias, Adrián Barbón.

Todo sucedió después de que los concursantes se dieran cuenta de un mal olor que procedía del exterior de la casa. Pilar Llori llegó a bromear con que era el «burro de Oriana» por el que su compañera abandonó ‘GH VIP’ en su sexta edición. Pero fue Marta Castro la que se quedó a gusto cargando contra los asturianos al decir que «huele como Asturias. O sea, huele como a vacas».

Dicho comentario llegaba hasta Adrián Barbón, el Presidente de Asturias que no se contenía al cargar contra la concursante de ‘GH VIP 8’. «No sé quién es esta señora y tampoco me importa lo más mínimo, pero ya le gustaría a ella saber realmente a qué huele Asturias, disfrutar de nuestro espacios naturales o sentir el olor de la yerba cuando llega la época de siega. En fin», defendía el político socialista en su cuenta de «X».