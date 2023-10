‘GH VIP’ 2023 en directo: expulsado, todas las novedades y nominados de la gala 4 hoy

Luitingo, sobre su relación con Álex y Laura

«Al final he sido uno de los pocos que he venido a jugar, me he considerado su colega. Soy el único que se puso triste toda la noche porque se fue un colega», explica Luitingo sobre Álex.

«Respecto a Laura, no acepto sus disculpas porque sé que no son de corazón, sino para quedar bien con la gente. No es la primera, ni la segunda, ni la tercera…», afirma sobre Laura.

«Yo ya le pedí disculpas a Luitingo, voy a tratar de ser su amigo si él quiere. Si no quiere, no pasa nada. Estuve mal al opinar de la relación. Ojalá volvamos a ser de nuevo amigos. Estuve mal ahí», responde Álex caniggia.