Noemí Salazar airea el pastizal que cobró en 'GH VIP' y la razón de rechazar 'Los Gipsy Kings'

'Los Gipsy Kings' regresarán a Cuatro próximamente con nuevas entregas, pero Noemí Salazar no se unirá a las aventuras de su familia en esta ocasión. La influencer se ha sincerado sobre por qué ha preferido quedarse fuera del regreso del reality que la lanzó a la fama, además de desvelar cuánto dinero ganó durante su paso por 'Gran Hermano VIP' en 2019.

La finalista de 'GH VIP 7' realizó una ronda de preguntas y respuestas con sus seguidores a través su canal de Youtube, donde ha desvelado cifras y detalles hasta ahora conocidos de su paso por la casa de Guadalix de la Sierra. "La verdad, gané un buen dinero", reconoció antes de explicar que su caché ascendía a los 7.000 euros semanales, aunque no eran la cantidad final que se embolsaba.

Noemí Salazar aclara el motivo por el que rechazó volver a 'Los Gipsy Kings': "No me compensa económicamente"

"Habría que quitar el 20 por ciento para el representante y después pagar a Hacienda", matizó Noemí Sálazar, que no quiso desvelar los ingresos que suele recibir por su trabajo en redes, advirtiendo que las cifras por crear contenido fluctúan cada mes. Lo que sí desveló es que empeñó gran parte del dinero ganado en el reality de Telecinco para pagar la entrada de su vivienda actual.

Y cuando le preguntaron por su ausencia en las nuevas entregas de 'Los Gipsy Kings', que ya ha anunciado su regreso a Cuatro, la creadora de contenido fue consecuente con su situación actual. "Me llamaron para volver a grabar, pero tengo que decir que ya no me compensa ni económicamente ni por nada", confesó Salazar, asegurando que no tiene necesidad de regresar al popular reality.

"Ahora me dedico más a las redes sociales, a trabajar con marcas, y es verdad que a las marcas no les acaba de convencer la idea de que trabajes en la tele. ¿Es verdad que es contradictorio? A veces, sí",admitó Noemí Salazar ante sus seguidores, que esperaban que este fuese su regreso televisivo después de casi 6 años alejada.

Pero la influencer no se quedó ahí. "Me voy a mojar por primera vez", advirtió antes de explicar cómo 'Los Gipsy Kings' podrían dañar su imagen actual en redes. "Es verdad que Los Gipsy Kings te hacen a veces exagerar cosas que no te pueden favorecer. Por ejemplo, te hacen más la tonta o te hacen más la inculta", aseguró Noemí, reiterando aún así estar "muy agradecida" por la oportunidad que el reality de Cuatro le brindó para optar a otros mundos profesionales como al que se dedica actualmente.