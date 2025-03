La vida actual de Emma Ozores: de la mítica 'Farmacia de Guardia' a su polémico paso por 'GH VIP'

En el mundo del espectáculo, es muy común provenir de linajes interpretativos que te hacen el inicio de tu carrera un poco más fácil. Los llamados nepo babys, actores y actrices (también cantantes o modelos) cuyos padres también son famosos, están por todos lados, y muchas veces ni siquiera sabemos que lo son. El término se popularizó desde la publicación de un artículo en la revista New York Magazine el 19 de diciembre de 2022. Ahí tenemos los ejemplos de Maya Hawke, la cantante Gracie Abrams, Lili Rose Depp, Dakota Johnson o Jack Quaid. Solo por nombrar algunos. Pero es que en España también tenemos nepo babys, y Emma Ozores fue una de las primeras.

Hija del actor Antonio Ozores y de la actriz Elisa Montés, además de sobrina del director Mariano Ozores y nieta de la actriz Luisa Puchol. Pero su familia se extiende, porque también es es sobrina por parte de madre de la actriz Emma Penella y Terele Pávez. El linaje de los Ozores es uno de los famosos de nuestro cine y televisión. Su tío Mariano fue el creador del llamado 'landismo' con películas protagonizadas por Alfredo Landa, además de ser uno de los directores más prolíficos durante la época del 'destape' en España.

Emma Ozores empezó a actuar desde muy pequeña, siendo su debut a los 18 años en la película 'Los energéticos', dirigida por su tío Antonio. Participó en doce películas del director hasta que le llegó su primera gran oportunidad, en el mítico programa 'Un, dos, tres... ¡responda otra vez!' a comienzos de los 90. Pero si hubo un proyecto que lanzó su carrera y fue una plataforma increíble, llegó en formato serie televisiva: 'Farmacia de guardia'. La serie de Antonio Mercero, una de las más representativas de la España de los 90, y con actores noveles tan reconocidos como Alicia Rozas, Julián González o Miguel Ángel Garzón, estaba protagonizada por Carlos Larrañaga y Concha Cuetos.

La mítica ficción española estuvo en antena durante cuatro años, entre 1991 y 1995, y llegó a contar 169 episodios. Obviamente no contamos 'La última guardia', porque nadie se acuerda de ese especial. Ni siquiera sus protagonistas. Sus picos de audiencia eran espectaculares, llegando a alcanzar un estratosférico 62,8% de share y más 11,5 millones de espectadores en su capítulo final. Una cifra jamás alcanzada por otra serie de televisión en España. En ella, Emma Ozores daba vida a Sandra, una de las ayudantes de la farmacia, y que trabajaba en La gata con botas (local de alterne). Durante las primeras temporadas su personaje era recurrente, pero se convirtió en principal en la temporada quinta y final.

Aunque su popularidad se disparó con su papel en 'Farmacia de guardia', y guarda muy buen recuerdo de esa época, no paró de trabajar después de la serie de Antonio Mercero. Primero protagonizó 'El sexólogo' junto a su padre Antonio Ozores, y dirigidos por su tío Mariano. "Mi padre aportó mucho humor con mucho ingenio, una manera de hacer distinta, hacer reír desde la seriedad, sin ridiculizar a nadie. Siempre tuvo mucha gracia, también a nivel personal", comentó para la web de los hoteles Eurostars. En los 90 también protagonizó otra de las series más vistas de la época, 'La casa de los líos', junto a Arturo Fernández y Miriam Díaz Aroca. En ella daba vida a Elvira, una enfermera activista, e hija del propio Arturo Fernández.

Emma Ozores en una escena de la obra teatral 'Zeus' en el teatro romano de Mérida. / MÁSESCENA

A comienzos de los 2000 se lanzó al mundo de los reality con 'Mira quién baila' y 'Mira quién baila sobre hielo', ganando este último. Y de ahí, fichó por la gran serie de comienzos de la década: 'Aquí no hay quien viva'. Aunque llegó en la última temporada, interpretando a Mamen, estuvo presente en 12 capítulos como uno de los nuevos vecinos de Desengaño 21. Y, tras su paso por la serie de Antena 3, regreso al teatro con una obra escrita por su padre: 'El último que apague la luz'.

"El título es como la obra: surrealista. Pero realmente viene de que, cuando existía el muro de Berlín y los alemanes pasaban de una Alemania a la otra, se decían entre ellos '¡el último que apague la luz!'. También en Argentina, cuando los inmigrantes salían del país, se lo decían como una manera de tomar con humor las situaciones difíciles", comentó en la revista Teatros. Una obra con la que estuvo varios años en el teatro Arlequín en Madrid, y con la que actualmente está de gira por toda España.

Su paso por 'GH VIP'

Pero si en los últimos años hemos visto a Emma Ozores en televisión, no ha sido en ninguna serie (salvo por su participación en 'Centro Médico'), sino en el popular reality 'Gran Hermano VIP'. Concretamente, en la quinta edición, junto a Daniela Blume, Irma Soriano, Aless Gibaja o Aída Nízar, llegando hasta el quinto puesto. Pero su paso por la casa no estuvo exento de polémica, ya que fue pillada por la organización accediendo a Internet. Algo terminantemente prohibido. La actriz fue cazada por Irma Soriano y acabó contándolo en el confesionario. Pero no fue expulsada, dejando su continuidad en manos del público, que eligió que permaneciera en el programa.

Emma Ozores en GH VIP.

Actualmente, la actriz está centrada en su gira teatral por toda España, pero no tiene ningún proyecto televisivo en marcha. Y aunque admite que siguen reconociéndola por la calle, ella siempre opta por sonreír y hacer referencia a su padre, en vez de a sus papeles televisivos. "La gente parece que sabe mi nombre y me conoce, pero no recuerda exactamente de dónde", explicó para la revista Teatros. "Cada uno reacciona a un título según lo que ha visto. Y desde luego, si se me quedan mirando pensativos y me dicen 'tú eres…', yo sigo diciendo 'soy la hija de Antonio Ozores'.