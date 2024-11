La nueva vida del actor Miguel Ángel Garzón, Quique en la mítica serie 'Farmacia de guardia'

Si hay una serie legendaria en los años 90 en la historia de nuestro país, esa es sin duda 'Farmacia de guardia', la ficción creada por Antonio Mercero. Con Concha Cuetos (aunque en un principio, el papel estaba pensado para Concha Velasco) y Carlos Larrañaga como protagonistas absolutos, la ficción más exitosa de la historia de Antena 3 marcó un antes y un después en la forma de hacer televisión en España. Una serie que lideraba en audiencia y que se atrevía a tocar todo tipo de temas. Muchos de ellos tabú por aquella época, como el VIH o el divorcio.

La emblemática ficción española estuvo en antena entre 1991 y 1995, a lo largo de 169 episodios. Sus picos de audiencia eran espectaculares, llegando a alcanzar un estratosférico 62,8% de share y más 11,5 millones de espectadores en su capítulo final. Una cifra jamás alcanzada por otra serie de televisión en España.

Y, junto a Cuetos y Larrañaga, estaban los actores que hacían de sus hijos en 'Farmacia de guardia': Julián González y Miguel Ángel Garzón. Al primero le hemos visto en más series y películas, como por ejemplo en 'Compañeros', durante varias temporadas, en Antena 3. Pero Garzón, que actualmente tiene 49 años de edad, ha estado más desaparecido desde que terminase la serie en 1995.

Qué fue del actor Miguel Ángel Garzón

Miguel Ángel Garzón, en la campaña 'Siempre de guardia' durante la pandemia del COVID.

Aunque eso no significa que le haya faltado trabajo ni mucho menos. De hecho, es el intérprete de la serie de Mercero que más ha trabajado desde entonces. Eso sí, detrás de la pantalla, porque se ha especializado en doblaje, convirtiéndose en uno de los más respetados del sector. Tras su paso por 'Farmacia de guardia' lo intentó en otra serie, 'En plena forma', en la que volvió a coincidir con Concha Cuetos y, en este caso, con Alfredo Landa. Pero la ficción no acabó de cuajar y terminó tras una sola temporada de 13 episodios. Tras ese proyecto, no le hemos vuelto a ver mucho salvo en un pequeño papel en la película 'Tánger'.

Lo que no sabíamos es que nos ha acompañado de otra forma, y es con su voz. Por ejemplo, Garzón fue el encargado de doblar a Barney, el popular personaje de Neil Patrick Harris en la serie 'Cómo conocí a vuestra madre'. Pero ni siquiera es su trabajo más destacado, ya que también dio voz al mismísimo Black Panther en el universo cinematográfico de Marvel. También es la voz del actor Charlie Hunam o de Ben McKenzie, al que vimos en series como 'Gotham' o 'The O.C.'. Así que, aunque no le hayamos vuelto a ver delante de una cámara, Miguel Ángel Garzón no ha parado de trabajar en todo este tiempo.

Así es 'Farmacia de guardia'

La acción de 'Farmacia de guardia' se desarrolla en una farmacia de barrio regentada por Lourdes Cano (Concha Cuetos), una mujer separada, cuyo exmarido (Carlos Larrañaga) es un maduro don Juan con el que, a pesar de todo, sigue manteniendo una gran amistad.

Al reparto protagonista se le unieron, durante todos los años de la serie, Eva Isanta, María Garralón, Emma Ozores... Además de cameos de alto nivel como Emilio Aragón, Lola Flores, Mercedes Milá, Pepe Viyuela, Amparo Baró, Ana Obregón, Belén Rueda o Fernando Romay, entre otros.