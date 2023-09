Mercedes Milá señala así a Paolo Vasile por cómo apartó a María Teresa Campos de Telecinco

Mercedes Milá se ha manifestado en sus redes sociales por la muerte de María Teresa Campos que ha conmocionado al mundo de la comunicación y, particularmente, de la televisión. La presentadora catalana estaba muy pendiente de su estado de salud desde que fue ingresada en la Fundación Jiménez Díaz.

De hecho, la que fuera conductora de ‘Gran Hermano’ no dudó en mandar un vídeo al programa ‘Mañaneros’ de TVE con un mensaje de apoyo público muy emotivo. «Yo te quiero mandar todo el amor del mundo, toda la fuerza del mundo, la que tú tienes, para que pronto puedas abandonar ese hospital. Estoy a tu lado, como siempre».

Sin embargo, desgraciadamente esa recuperación no ha sido posible y ha fallecido este martes a las 5:30 de la mañana a los 82 años de edad. Desde que se ha conocido la noticia, las reacciones han sido innumerables y Mercedes Milá también ha compartido un bonito in memorian en su Instagram.

«María Teresa Campos se reía de su sombra. Acertaba en sus juicios. Que yo sepa, nunca se dejó atropellar. Aprendió de las personas que aceptaron pasar por sus manos. Dio oportunidades a muchos compañeros cuando empezaban. La gente la quería, la respetaba. Incluso los que presenciaron sus cabreos históricos, la entendían. M Teresa Campos se ha llevado un cachito de todos nosotros en su alma. Ella tenía tanto en cuenta a la gente que siempre trabajó en su nombre», empieza el texto que escribe Mercedes Milá.

A continuación, señala al antiguo CEO de Mediaset: «Cuando Paolo Vasile, que la valoraba tanto, le dijo que no podía seguir trabajando en televisión, que tenía que cuidarse y descansar, fue como si dictara su sentencia de muerte. Hablamos. Me dijo que estaba disgustada, que tenía cosas que contarme, que quería seguir. Eso fue lo que me dijo pero no tuvimos oportunidad de compartir esas penas; porque fueron penas que le hicieron daño; todos lo sabéis».

«Hoy se ha ido para no volver. Nos faltará. Les faltará a Carmen y a Terelu, a su nieta Alejandra, a tantos que han estado pendientes de ella hasta el final. A todos vosotros os envío cariño y consuelo y un abrazo inmenso», culmina la publicación que le ha dedicado Mercedes Milá.