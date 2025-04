La vida actual del actor Guillermo Ortega a los 53 años: de debutar en 'Farmacia de Guardia' a su despido de 'La que se avecina'

Si tenemos que agradecer algo a nuestra televisión, es la cantidad de series míticas que han estado presentes en las últimas décadas en nuestra cultura popular. Ficciones que han creado frases que repetía todo el mundo. Que se han quedado en nuestro día a día. Como el famoso "para dentro, Romerales" de 'Farmacia de guardia'; "la zorra poligonera" de 'Física o Química' o "un poquito de por favor" de 'Aquí no hay quien viva'. Todas estas series se convirtieron en auténticos fenómenos en todo el país. Verdaderos hitos en las décadas de los 80, los 90 y los 2000. Y, entre ellas, hay una que está sobreviviendo al paso del tiempo, y además convirtiéndose año tras año en una serie de culto, esa es 'Aquí no hay quien viva'.

Ni siquiera las 15 temporadas de 'La que se avecina' han conseguido borrar el recuerdo de Emilio, Belén, Paloma Cuesta o La Pija. Muchas de sus situaciones siguen haciéndonos reír, los memes siguen recorriendo Internet ("Un break para un coffee") y sus frases siguen usándose ("y punto en boca"). Porque al final 'Aquí no hay quien viva' es realmente un estilo de vida. TikTok está plagado de vídeos que nos sirven en el día a día, y recordamos a todos sus miembros del reparto. Aunque en las últimas temporadas llegaron nuevos personajes que no calaron del todo en la audiencia, sobre todo por su pocos capítulos. Y pocos de los actores consiguieron aparecer en todos los episodios. Uno de ellos es Guillermo Ortega, que dio vida a Paco, el del videoclub.

El actor madrileño, antes de ser ampliamente reconocido por su papel en la serie de los hermanos Caballero, ya había participado en otras ficciones muy famosas como 'Farmacia de guardia' o 'Médico de familia'. Pero siempre con papeles muy secundarios. Su gran trampolín por supuesto que fue 'Aquí no hay quien viva'. Y, pese a empezar como un personaje que tampoco tenía mucho peso, poco a poco fue ganando protagonismo. Sobre todo gracias al 'consejo de sabios' que formaba con Jose Miguel, el portero Emilio y su padre Mariano. "Los guionistas escribían a matacaballo y nosotros también, todos íbamos con prisas", recordó en una entrevista para eCartelera. Además, confirmó "La historia de que llegaban los guiones a las dos o tres de la madrugada" y que llegaban a acostarse "sin saber del todo a qué hora empezarían a grabar al día siguiente".

El Consejo de Sabios de 'Aquí no hay quien viva'.

Tras el final de 'Aquí no hay quien viva', al igual que muchos miembros de su reparto, dio el salto a 'La que se avecina'. En este caso, interpretaba a Joaquín Arias, un agente inmobiliario, y estuvo presente las dos primeras temporadas. Pero tras ese comienzo prometedor, su personaje desapareció de la serie. Y recientemente, Guillermo Ortega desveló en Sensacine que no se fue por decisión propia de la ficción de Telecinco. "Me sentí un poco como al jugador al que le cambian en el descanso y el partido da la vuelta". 28 episodios duró en 'La que se avecina'. "Fue una decisión que yo no tomé demasiado, no dependió de mí. Consideraron que el personaje no daba más de sí".

"Creo que todo aquello fue un poco irresponsable", dijo también en una entrevista para AISGE. "Hablamos de una serie que funcionaba muy bien, como era 'Aquí no hay quien viva', así que pienso que maniobras como aquella no tuvieron mucho sentido". Así que, tras su salida de la serie, siguió trabajando en series de forma más episódica, o en el teatro con montajes como el de 'La Ratonera'. Hasta que TVE estrenó la serie diaria de humor 'La peluquería', donde daba vida a Miguel. "Los personajes son muy diferentes, las tramas muy divertidas. En comedia no es tanto el qué, sino el cómo. Los guiones son muy divertidos", así definió la serie para Fórmula TV.

Y, tras su paso por más de 200 episodios de la ficción de TVE, pasó a formar parte del reparto de 'Amar es para siempre'. En ella interpretó a Emilio Posadas, e incluso llegó a hacer un pequeño homenaje a su personaje de Paco en 'Aquí no hay quien viva'. Entrando en el videoclub que regentaba el personaje de Ángeles Martín, Emilio se sorprendía de ver tantas películas de alquiler. "Tiene más películas que el de la calle Desengaño". Este año pasado también ha formado parte del reparto de '4 Estrellas'. Por lo que Guillermo Ortega sigue siendo uno de los secundarios más conocidos y queridos de nuestra ficción nacional.