La vida actual de África Gozalbes: de vestirse de Curro en la Expo de Sevilla a su giro de 180º tras 'Farmacia de Guardia'

El mundo de la interpretación siempre es duro. Y más aún si va acompañado de fama y de gran exposición. Pero los comienzos siempre son complicados. Si no, que se lo digan a África Gozalbes. Hoy en día puede presumir de haber labrado una carrera repleta de trabajo, y haber llegado al punto de ayudar también a otros y otras como ella para cumplir su sueño. Porque actualmente es la dueña de IKA GOZA Talents, una agencia de representación de actores. Pero sus comienzos fueron complicados. De hecho, comenzó vistiéndose de Curro, la mascota de la Expo de Sevilla de 1992, antes de dar el salto a la pequeña pantalla.

Y, aunque recuerda su trabajo como Curro como una experiencia hermosa (la actriz es de Sevilla), su gran oportunidad llegó de la mano de una de las series más famosas de la historia de España. Estamos hablando de 'Farmacia de guardia', la serie de Antonio Mercero, una de las más representativas de la España de los 90, y con actores noveles tan reconocidos como Alicia Rozas, Julián González o Miguel Ángel Garzón.

La mítica ficción española estuvo en antena durante cuatro años, entre 1991 y 1995, y llegó a contar 169 episodios. Obviamente no contamos 'La última guardia', porque nadie se acuerda de ese especial. Sus picos de audiencia eran espectaculares, llegando a alcanzar un estratosférico 62,8% de share y más 11,5 millones de espectadores en su capítulo final. Una cifra jamás alcanzada por otra serie de televisión en España. Y África Gozalbes era una de sus protagonistas, dando vida a Queen, la ayudante de la farmacia regentada por Lourdes Canos, interpretada por Concha Cuetos. Aunque no todo fue bonito en esa experiencia.

Todo el reparto principal de 'Farmacia de guardia' junto a su creador, Antonio Mercero.

"Fue muy emocionante, pero también había momentos graves, de asumir una soledad demasiado temprana. De estar en Sevilla, con mi familia en casa, me fui a Madrid sola. Y la relación que establecí en la capital no era de amistad, era laboral. Cuando me iba a casa, muchas noches lloraba porque me sentía profundamente sola. Pero si lo pongo todo en la balanza, es indudable que fue algo hermosísimo". Así lo recordó la actriz en una entrevista para AISGE.

Tras su paso por la farmacia más famosa de España, África Gozalbes participó en series como 'Hostal Royal Manzanares', 'Más que amigos' o 'El secreto de Puente Viejo', siendo esta última su último trabajo televisivo. Porque la actriz se ha centrado mucho más en el mundo del teatro. En los escenarios ha protagonizado montajes como 'el de 'Atraco a las tres', 'Tú y yo somos tres' o 'Toc, toc' , dando vida a Blanca, una obsesionada de la limpieza. La actriz Sevilla la interpretó durante cinco años, y hasta fue nominada un par de veces al Premio de Unión de Actores como Mejor Actriz.

'Toc, toc' se convirtió en un auténtico fenómeno en España. Más de mil quinientas funciones, más de seiscientos mil espectadores. Y un personaje que se quedó con la actriz muchos años. "Es un gran aprendizaje. Ha sido una lucha continua para entender cuál era mi posición en el espectro y situación en la función. Un asimilar día a día que la soledad también hace y conforma el carácter y la psicología de un personaje", explicó para AISGE.

Su nuevo trabajo como representante

África Gozalbes estuvo al frente de la obra 'Toc, toc' durante casi seis años en Madrid.

Pero, pese a estar siempre unida al mundo del teatro, en 2021 dio un volantazo a su carrera profesional. Decidió dejar aparcada la interpretación para fundar su propia agencia de representación, IKA GOZA Talents, donde poder expandir un poco todo lo que ha ido aprendido a lo largo de sus años como actriz. Así lo explica en la web de su agencia. "Me valgo del estímulo positivo que me otorgan mis años de experiencia como actriz y mis conocimientos adquiridos en el campo de la producción teatral y audiovisual".

"Emprendemos esta aventura de mediación con eficiencia, valentía, compromiso y dosis de paciencia. Sabemos que las fronteras ya no existen en el arte de la interpretación. Por eso, como dijo el poeta a través de su personaje, "pequeñita como un botón, pequeñita como una abeja que entrará de pronto en el salón del trono…¨. Así iremos, paso a paso. Sabemos que este astuto y trabajador animalito es imprescindible en nuestro ecosistema".