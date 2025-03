La vida actual de Andrea Duro: de ser Yoli en 'Física o Química' a protagonizar la nueva serie de Telecinco

En todas la generaciones, siempre hay una serie juvenil que marca a los adolescentes y les da ese reflejo que tanto buscan para sentirse escuchados y comprendidos. Ahí tenemos los ejemplos de 'Compañeros', 'Al salir de clase', las americanas 'Salvados por la campana' o 'Sensación de vivir'. Porque al final muchas veces la televisión busca dar ese espejo a los jóvenes que necesitan encontrar su identidad. La adolescencia es una etapa muy complicada, en la que todo se ve y experimenta por primera vez. Y si hay una serie que resumió a la perfección esa sensación, fue 'Física o Química', que revolucionó Antena 3 a finales de los 2000.

La serie creada por Carlos Montero estuvo en antena entre 2008 y 2011, con un total de siete temporadas y setenta y siete episodios emitidos. Y no solo fue un soplo de aire fresco por sus tramas más novedosas y arriesgadas, sino también por su reparto. Una lista de intérpretes repletos de carisma y que encontraron en la serie su trampolín perfecto. Ahí tenemos los ejemplos de Javier Calvo, Maxi Iglesias, Angy Fernández, Úrsula Corberó o Andrea Duro. Todos ellos convertidos en grandes nombres de nuestra industria audiovisual. La serie regresó con un reencuentro en formato miniserie en 2020, que volvía a traer a todos los personajes una última vez. Y funcionó tan bien, que desde Atresmedia decidieron darle una nueva oportunidad al Zurbarán y traer nuevas caras, con 'FoQ: la nueva generación'.

Pero si tenemos que destacar a una de las intérpretes de la serie, esa debería ser Andrea Duro, ya que es la que apareció en más capítulos, un total de 79, empatada con Javier Calvo y Ana Milán. La joven actriz madrileña ya había debutado en la serie 'Cuestión de sexo', junto a Guillermo Toledo o Pilar Castro. Aunque solo participó en dos episodios antes de que le llegara su gran trampolín, la serie de Antena 3 'Física o Química'. Su personaje, Yoli, era conocida, entre otros motes, como 'la zorra poligonera'. Su bordería y su forma de hablar la convirtieron en un auténtico icono dentro de la serie, haciendo de su personaje uno de los más queridos por los fans.

La Yoli era uno de los personajes más queridos de 'Física o Química'.

"Mi personaje de 'la Yoli', por aquel entonces, sin ser yo consciente era un personaje muy feminista y no tenía ningún tema de problema, ni de tapujo en su libertad sexual", explicó en una entrevista para El Hormiguero. "Si haces hoy de la zorra poligonera te tienes que ir a vivir con Puigdemont". Su paso por la serie de Antena 3 puso a Andrea Duro en primera plana. Y desde entonces encadenó un proyecto tras otro. Pero la primera gran serie que le llegó tras 'Física o Química' fue la ficción de época 'El secreto de Puente Viejo', en la que estuvo más de 150 episodios. Quizá por eso, su siguiente serie también fue otra de época, 'Amar es para siempre', estando a punto de llegar a los 200 capítulos con su personaje Lucía Barbate Mínguez.

Aunque, durante su paso por 'FoQ', también aprovechó para participar en una película también generacional. Y pese a que no era la protagonista, se las arregló para darnos un personaje inolvidable. Estamos hablando de Mara en 'Tres metros sobre el cielo', junto a Mario Casas. "Me lo pase súper bien. Fue mi primera película y estuve con Mario Casas, con María Valverde y con un montón de amigos como Nerea Camacho o Victor Sevilla", contó en el blog de la serie. "Vi la película italiana, y yo creo que hemos hecho un film mucho mejor. Hemos visto mucho a Hache, con el grupo de amigos, que en la película italiana no se le da tanta importancia. Creo que hemos sabido plasmar muchas más cosas".

Su nueva etapa

"En este tiempo me he llevado muchas hostias, pero esto me ha hecho ver que uno siempre puede aprender una lección positiva de cualquier circunstancia. Cuando participé en 'Física o química' no era consciente de todo lo que me rodeaba porque era una adolescente. No pensaba que la actuación fuese una profesión hasta que la realidad me golpeó y pensé: 'Oye, que para vivir de esto hay que esforzarse mucho'. Sé que esta es una profesión complicada, pero con formación y dedicación es posible salir adelante", comentó en una entrevista para GQ. Y es que Andrea Duro sigue trabajando para conseguir hacerse un nombre en la complicada industria audiovisual española.

n'La Favorita 1922' es la nueva serie de época de Telecinco.

A finales de la década pasada participó en el spinoff 'Velvet Colección' o en la serie 'Olmos y Robles' pero últimamente no tenía grandes proyectos a la altura. Eso va a cambiar con su nueva ficción: 'La favorita 1922'. Ambientada en el Madrid de los años 20, la serie explora temas como la lucha por los sueños, el amor, la intriga, la resiliencia y la pasión por la cocina. En ella compartirá protagonismo con Verónica Sánchez o Lucho Fernández, y es una de las grandes apuestas de Telecinco para este año.

"Creo que cada ve se cuentan mas historias de mujeres. A las actrices nos preparaban para desparecer a partir de los 40, no se contaban historias de mujeres a partir de cierta edad. Creo que a la gente le interesan", comentó Verónica Sánchez, su compañera de reparto en la serie, para Divinity. Es una de las series más esperadas. Y eso demuestra lo bien que se mueve en este tipo de historias de época Andrea Duro.

La joven actriz, además, puso fin a su relación con el futbolista Ale Galán a mediados del año pasado. Pero ya mostró a su nuevo amor en su Instagram a finales de 2024, un compañero de reparto de una de sus próximas series.