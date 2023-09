Úrsula Corberó revela por qué estuvo a punto de declinar la serie ‘El cuerpo en llamas’ de Netflix

Úrsula Corberó es una de las actrices españolas más cotizadas. Actualmente, triunfa interpretando a Rosa Peral en la serie ‘El cuerpo en llamas’. Y, precisamente, promocionado esta ficción de Neflix ha concedido una de sus entrevistas más sinceras. La actriz se ha abierto en canal con María Guerra en ‘La Script’.

En dicho podcast, Úrsula Corberó ha confesado que en el colegio no era una chica muy popular, ya que desde pequeña sufre una enfermedad de desarrollo que afecta a su crecimiento y, especialmente, a sus huesos. «Era muy pequeña. No lo he dicho nunca porque suena un poco mal pero tengo un retraso óseo de cinco años. Claro ahora no se nota porque tengo el cuerpo de una de 30 en vez de una de 35. A mí me bajó mi primera menstruación con 17 años. Muy fuerte. Es que a mí me empezaron a crecer los pelillos del sobaco a esa edad. Eso hizo que con 15 años mis amigas ya utilizaran la XS de Berskha y yo con la talla 14 de Zara Kids», ha recordado.

Úrsula Corberó cuenta su anécdota con Madonna en un avión

Por otro lado, la actriz también ha acudido como invitada al canal de Ibai Llanos, donde ha confesado que tenía muchas ganas de ir desde hacía mucho tiempo. Entre risas y muy buen rollo con el streamer, la actriz ha revelado que es una persona que aunque se enfada mucho, se le pesa enseguida. «Soy leo. Soy fuego y soy como los felinos, que sacan la garra», ha explicado.

Úrsula Corberó también ha desvelado que, entre sus contactos del teléfono tiene, ni más ni menos, que a Madonna, con la que tiene una divertida anécdota sobre cómo se conocieron. Ibai, que no tenía ni idea de esta historia, se ha quedado estupefacto. La protagonista de ‘La casa de papel’ ha explicado que coincidió con la artista en un vuelo. Madonna le confesó que Tokio era su personaje favorito de ‘La casa de papel’ y, acto seguido, le dio su teléfono e incluso le envió un mensaje para decirle que se había olvidado el pasaporte en su asiento.

En esa misma entrevista con Ibai Llanos, la intérprete también contó cómo se enteró de que la serie de Netflix había sido todo un éxito apenas dos días después de su estreno. Se encontraba en una fiesta de Nochevieja en Uruguay en diciembre de 2017. Estaba junto a su novio Chino Darín y su suegro, Ricardo Darín. «Era una fiesta repleta de gente y, de repente, todo el mundo me reconocía y me hablaba de Tokio. Le dije a mi novio: ‘que causalidad que todo el mundo que ve la serie esté en esta fiesta'», explicó.

El motivo por el que estuvo a punto de no aceptar ‘El cuerpo en llamas’

Sobre la exitosa serie, Úrsula Corberó reconoció que solo puede tener palabras de agradecimiento y que no le molesta en absoluto que le pregunten por ella: «Estoy orgullosa. Mientras no esté promocionando otra cosa y solo me hagan preguntas de ‘La casa de papel’ todo está bien». Además, reveló a Ibai el motivo por el que estuvo apunto de no aceptar el papel de ‘El cuerpo en llamas’: «La propuesta me llega a través de Netflix y me leí tres capítulos. Flipé porque yo no conocía el caso, que es real y es una movida. Pensé que o podía salir muy bien o que podamos caer en lo amarillista y en la sexualización del personaje y yo no quería formar parte de algo así. Pero acepté porque los retos me gustan».

A la pregunta de cuál es el proyecto que más ilusión le haría, ella lo tiene claro: «Me gustaría hacer una película musical de Rosalía». Y no ha dudado en lanzarle una propuesta: «Este es un mensaje para ella, hagamos un proyecto juntas donde tu bailes y cantes y yo interprete o lo mezclamos. ¡Intercambiamos los papeles!».